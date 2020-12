Rony celebra mais uma boa atuação na Libertadores e cita confiança transmitida por Abel

Com mais uma grande atuação de Rony, o Palmeiras venceu o Libertad na noite desta terça-feira e avançou à semifinal da Copa Libertadores. Inspirado no torneio continental, o atacante celebrou a exibição no Allianz Parque e citou a confiança transmitida pelo técnico português Abel Ferreira.

No primeiro tempo, Rony atrapalhou jogada de Raphael Veiga, mas acabou ajeitando a bola para finalização certeira de Gustavo Scarpa de fora da área. Na etapa complementar, após cruzamento de Marcos Rocha da direita, o atacante completou de carrinho para o gol.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus. Ele vem fazendo coisas extraordinárias na minha vida, então só tenho que agradecer. Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo e por estar ajudando meus companheiros dentro de campo. Também quero agradecer muito à minha família e à torcida pelo apoio”, disse Rony.

Com os mesmos quatro gols marcados, os atacantes Rony, Willian e Luiz Adriano são os artilheiros do Palmeiras na Copa Libertadores. O camisa 11, no entanto, já contabiliza um total de sete assistências no torneio continental, um recorde no quesito.

“Construímos uma família. Todo mundo sabe nosso objetivo e o que queremos na temporada. Sem eles, eu não estaria na situação em que estou hoje. Então, devo muito à equipe pela determinação e empenho de cada um dentro de campo. Também a vitória é para eles e estão todos de parabéns”, disse Rony, animado com Abel Ferreira.

“O Abel vem nos dando confiança e sabemos da sua importância. Infelizmente, por conta da covid, perdemos ele por alguns jogos, mas esteve sempre presente por vídeo. É um treinador que só passa confiança e está fazendo um grande trabalho. Nos orienta muito, então isso está dando confiança para fazer grandes partidas”, disse.