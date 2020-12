Rony explica como retomou confiança no Palmeiras e fala em deixar legado no clube

Um dos atletas que mais cresceram de rendimento depois da chegada de Abel Ferreira no Palmeiras, Rony foi convidado do Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, nesta quinta-feira. Em entrevista, o atacante comemorou o bom momento que vive com a camisa alviverde, citando o treinador português e também o auxiliar Andrey Lopes, conhecido como Cebola.

“Estou muito feliz de ter voltado ao meu bom futebol. Infelizmente não tive um começo muito bom. A pandemia atrapalhou um pouco. Hoje estou muito feliz pela confiança que o Cebola nos passou quando ele assumiu o time, e depois chegou o Abel, que está fazendo um grande trabalho. Estou muito feliz pelo momento, de ter resgatado a minha confiança e espero dar continuidade no meu trabalho. E ajudar a equipe do palmeiras a sempre vencer os jogos, que são importantíssimos”, disse o jogador.

Desde que Andrey Lopes assumiu interinamente, após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, e também depois da chegada de Abel Ferreira, Rony cresceu de produção. Foram sete gols e quatro assistências nas 13 partidas que disputou desde então. Antes disso, o atacante havia marcado apenas uma vez e concedido três assistências nos 25 jogos que disputou com Luxa no comando.

Sem deixar a autocrítica de lado, Rony também explicou como fez para superar o momento ruim pelo qual passou em seu início pelo Palmeiras. O jogador citou questões físicas e de entrosamento, mas também de aprendizado com as más atuações.

“No começo é bem difícil. Quando você sai de um clube e vem para outro é muito mais a adaptação de jogar de uma forma e depois jogar de outra, conhecer novos jogadores. No Atheltico já tinha um entrosamento com a equipe, então já sabiam como eu jogava e lá facilitava muito para mim. E aqui eu tinha que ter esse entrosamento, e acredito que isso estava fazendo a diferença. E infelizmente veio a pandemia, a questão física acabou atrapalhando um pouco até se readaptar de novo. Fui readquirindo minha confiança, via os jogos, fazia uma autoanálise da minha partida e via o que precisava para melhorar, então treinava mais. Sabia o que tinha que melhorar”, disse o atacante, que também falou da vontade de deixar o seu nome na história do Palmeiras.

“Vim para o Palmeiras e não queria ser mais um jogador a passar pelo clube. Quero deixar o meu legado. Por isso o Palmeiras me contratou, porque confia no meu trabalho e no meu potencial. Tinha certeza que as coisas iam dar certo, e agora estou colhendo os frutos do que eu plantei no começo. Não deixei me abalar com as críticas e os jogos ruins, mantive a cabeça boa e hoje estão vendo o resultado do meu bom trabalho”, completou.

Em grande fase desde que passou a atuar mais centralizado no comando do ataque, Rony é um dos principais jogadores do Palmeiras na Libertadores, com quatro gols e sete assistências na competição continental.