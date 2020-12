Roraima tem 81 vagas de emprego nesta sexta-feira (11) pelo Sine

O estado de Roraima tem 81 vagas de emprego nesta sexta-feira disponíveis para diversos profissionais. As oportunidades de emprego estão sendo disponibilizadas pelo Sine de Roraima. Veja, a seguir, todos os detalhes sobre as vagas e como se inscrever!

Roraima tem 81 vagas de emprego

O Sine – Sistema Nacional de Emprego do estado de Roraima divulgou cerca de 81 oportunidades de emprego em diversas áreas de trabalho para hoje (11). As vagas são para os cargos a seguir:

Ajudante de Obras

2 vagas;

Necessário ter nível fundamental de escolaridade;

Experiência comprovada;

Curso de NR 10 e NR 35.

Auxiliar de Almoxarifado

1 vaga;

Necessário ter nível médio de escolaridade;

Experiência comprovada;

Conhecimento em Informática básica;

Bom relacionamento interpessoal.

Empregada Doméstica

1 vaga;

Necessário experiência comprovada;

Saber cozinhar;

Disponibilidade para residir no local;

Gostar de criança.

Farmacêutico

1 vaga;

Necessário ter nível superior em Farmácia;

CRF Ativo;

Experiência comprovada.

Frentista

4 vagas;

Necessário ter nível médio de escolaridade;

Conhecimento em Informática.

Marceneiro

5 vagas;

Necessário ter experiência comprovada;

Veículo pessoal.

Operador em Telemarketing

1 vaga;

Necessário ter nível médio de escolaridade;

Experiência comprovada;

Ótima comunicação.

Soldador

1 vaga;

Necessário ter nível fundamental de escolaridade;

Experiência comprovada.

Roraima tem 81 vagas de emprego: Como se inscrever

O estado de Roraima tem 81 vagas de emprego disponíveis, e para se inscrever os interessados devem realizar o cadastro no Setrabes, que fica no endereço Av Mário Homem de Melo, bairro Mecejana, município de Boa Vista.

Além disso, é necessário que o candidato esteja munido de toda a documentação pessoal como RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e um currículo atualizado.

Os interessados que tenham cursos profissionalizantes em algum dos cargos disponíveis, podem apresentar os certificados para acrescentar ao cadastro. O atendimento da Setrabes é das 8 horas às 12 horas.

