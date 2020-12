Rotatividade dos Produtos do Estoque

A importância de aumentar a rotatividade dos produtos do seu estoque

Para aumentar a rotatividade dos produtos do seu estoque há algumas ações que podem ser tomadas pela gestão. Assim sendo, se o seu estoque está com pouco, é fundamental que possa aumentar a rotatividade dos produtos.

Uma vez que é comum que haja períodos menos competitivos, indicados pelo cálculo do giro de estoque. Fatores externos e certas datas podem não ser fatores colaborativos para algumas empresas.

Por isso, a análise do estoque é importante, haja vista que para gerar a rotatividade de determinados produtos pode ser necessário realizar promoções, por exemplo.

Selecione os produtos e faça promoções

Portanto, para aumentar a rotatividade dos produtos é importante que, primeiramente, selecione produtos parados há certo tempo.

Assim sendo, analise a precificação para viabilizar promoções.

Promova seus produtos através de ações de Marketing Digital, por exemplo.

Aumentando a rotatividade dos produtos você renova seu estoque, evita perdas por obsolência ou prazos de validade e aumenta seu faturamento.

Gestão do estoque e outros fatores mercadológicos

O cálculo do seu giro de estoque é somente uma parte da sua gestão do estoque. Por isso, a organização do estoque e a rotatividade dos produtos parados são fatores que influenciam essa gestão.

Além disso, poderá realizar compras de acordo com o perfil de consumo do seu cliente atual. Isso gera otimização de processos e melhorias em outros fluxos internos. Certamente o faturamento da empresa tende a crescer após a eliminação dos produtos parados, gerando espaço físico para novas compras e até mesmo, otimizando negociação com fornecedores.