RTX 3090: carga de US$ 330 mil foi furtada em fábrica da MSI

Nesta segunda-feira (7), um fábrica da MSI na China teve um prejuízo de US$ 330 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) após criminosos furtarem cerca de 40 caixas contendo as placas de vídeo NVIDIA RTX 3090.

A polícia chinesa oferece uma recompensa de U$ 15 mil (cerca de R$ 75 mil) para aqueles que souberem informações relevantes sobre o caso ou o paradeiro das quase 220 unidades de RTX 3090 desaparecidas. Até o momento, não houve andamento no caso.

A notícia chama atenção, ainda mais considerando a situação do mercado de hardwares, que no momento sofre com a falta de consoles e também das placas de vídeo mais recentes.

Isso se dá pela quantidade limitada de produção e pela ação de grupos que buscam comprar lotes dos equipamentos a fim de vender mais caro paralelamente. Neste caso, o preço sugerido para a RTX 3090 é de U$ 1500 enquanto é possível encontrá-las à venda no eBay norte-americano por U$ 2250.