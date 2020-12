Rubinho comemora nova fuga com ascensão no mundo do crime · .

Rubinho (Emilio Dantas) vai ser “promovido” no mundo do tráfico de drogas em A Força do Querer. O malandro da novela das nove da Globo fugirá pela segunda vez do presídio e será obrigado a se esconder no Morro do Beco. Com a bênção de Sabiá (Jonathan Azevedo), o marido de Bibi (Juliana Paes) ganhará pontos na quadrilha e subirá novos degraus na “carreira” de bandido.

A “promoção” do pai de Dedé (João Bravo) está prevista para ser exibida a partir do próximo dia 19 na trama de Gloria Perez. O presidiário fugirá da cadeia pelo esgoto, surgindo na região central do Rio de Janeiro ao sair de um bueiro. Ele, então, terá que ficar escondido no Morro do Beco para não ser pego pela polícia novamente.

Nem Bibi estará sabendo sobre o plano mirabolante do marido. A filha de Aurora (Elizangela) só descobrirá sobre o paradeiro do amado quando for pega por um grupo de motoqueiros na porta de sua casa e levada até o Morro do Beco. Sem dar muito detalhes, os comparsas pedirão que a manicure os acompanhe até Rubinho.

Receosa, ela obedecerá os malandros: “Tô aqui, meu amor”, dirá o o personagem de Emilio Dantas antes de beijar a mulher. O casal participará de uma festa luxuosa no topo do morro em comemoração a fuga do bandido que foi preso por Jeiza (Paolla Oliveira).

“Meu amor, é muito melhor estar preso aqui em cima do que naquela cela, sabia? Tô livre!”, gritará o homem, cheio de marra por ter conseguido fugir do sistema carcerário novamente. A comemoração do malandro contará com uma saraivada de tiros disparados pelos bandidos em direção ao céu, como se fossem fogos de artifício.

Hora de virar patrão

Preocupada com a repentina estadia no Morro do Beco, Bibi lembrará o marido que o casal planejou sair da cidade para viver em paz: “E aquela história da gente ir pra longe daqui e começar tudo de novo? Tá de pé, né?”, perguntará a ex-estudante de Direito.

Sonso, ele mentirá para amada: “Tá de pé na minha cabeça! Mas hoje não é dia para isso, vamos falar com o Sabiá e te deixo a par de tudo que vai acontecer”, prometerá o personagem de Emilio Dantas.

Porém, o bandidão se tornará um importante membro da quadrilha de traficantes, passando a comandar os negócios ilegais.

