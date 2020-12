Rubinho faz ‘fábrica de cocaína’ crescer e sobe degrau no crime · .

Rubinho (Emilio Dantas) será promovido na quadrilha de Sabiá (Jonathan Azevedo) em A Força do Querer. O traficante da novela das nove fará sucesso com sua estratégia de montar um laboratório de drogas no Morro do Beco para fabricar cocaína. Animado, o chefão do bando sonhará alto e pensará em vender o produto para o exterior.

A ascensão do marido de Bibi (Juliana Paes) está prevista para acontecer a partir de 26 de dezembro no folhetim de Gloria Perez. Depois de terminar de montar a nova refinaria de cocaína na comunidade fictícia da trama, o malandro chamará o chefe para ver a empreitada.

“Não precisa mais comprar de fora, que o negócio vai rolar aqui”, dirá o criminoso, feliz da vida. Surpreso, o marido de Alessia (Hylka Maria) baterá palmas para o pai de Dedé (João Bravo) e o elogiará: “Sem neurose, tu é brabo“, soltará o traficante.

Apesar do momento de felicitações, Rubinho lembrará o bandido de que precisa de um líquido para conseguir transformar a pasta base da droga em pó para o consumo.

“Tem que ver aquele negócio de rodízio de morador pra comprar aquele líquido. Isso aí que é importante. A polícia controla a venda, cada morador só tem direito a um tanto, tem que botar isso aí pra chegar todo dia”, reforçará o ex-estudante de Quimíca, focado em fazer dinheiro.

Dantas e Jonathan Azevedo em cena da novela

Esquema internacional

Sabiá dará certeza para Rubinho de que o esquema acontecerá e continuará a ficar impressionado com o trabalho elaborado pelo novo funcionário da quadrilha. “Tu tem mente criminosa. Vai me deixar rico. Vamo vender esse bagulho na Europa?”, perguntará.

O genro de Aurora (Elizangela) aceitará prontamente. Mas não essa não será a nova tarefa do personagem de Emilio Dantas. Ele também colocará a mão nas armas para defender o bando de Sabiá. Logo depois da cena no laboratório, um grupo de policiais liderado por Jeiza (Paolla Oliveira) subirá ao morro para realizar uma missão, e Rubinho defenderá a quadrilha armado até os dentes.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

