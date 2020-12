Rubinho testa paciência de Bibi e cresce o olho em periguete · .

Rubinho (Emilio Dantas) vai brincar com fogo em A Força do Querer. Depois de crescer na comunidade do Morro do Beco e se tornar braço direito de Sabiá (Jonathan Azevedo), o novo traficante engatará um romance extraconjugal com Carine (Carla Diaz). Mesmo sabendo que Bibi (Juliana Paes) é doente de ciúme, o bandidão da novela das nove ficará de graça com a periguete da comunidade e lhe bancará uma cirurgia plástica.

Nos próximos capítulos do folhetim de Gloria Perez, a mãe de Dedé (João Bravo) notará que o marido arrastanto asa para uma tal de Carine na Internet. Afoita, a ex-manicure colocará o amado na parede e exigirá explicações.

Esperto, o genro de Aurora (Elizangela) inventará que Batoré (Daniel Zettel) está envolvido com a jovem e foi o comparsa de Sabiá que usou seu computador. Por enquanto, Bibi vai comprar a história do malandro.

Carla Diaz é Carine em A Força do Querer

No entanto, o espectador descobrirá que o traficante está mesmo envolvido com a novinha da comunidade. Em uma ronda no Morro do Beco, Rubinho encontrará Carine e flertará com a periguete. “Ê, Carine, bom dia. Tá que tá, hein?”, dirá o bandidão, ao ver o decote da moça.

“Tu acha?”, perguntará a loira, sonsa. O “parça” de Sabiá aproveitará para jogar um charme na jovem: “Poxa, se o decote fosse maior, não aguentava não”, soltará, cheio de graça.

Esperta, a sobrinha de Jacy (Betty Gofman) fará uma insinuação ao traficante: “É, esse aqui é de natureza. Mas se tivesse um silicone… Pena que não tenho grana pra botar”, dirá. Cheio de intenções com a novinha, Rubinho atenderá a indireta. “Tá certo, vou ver se patrocino pra tu”, finalizará, feliz da vida.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.