Rueda confirma empréstimo com nova cláusula de compra por Luan Peres no Santos

Presidente eleito no Santos, Andrés Rueda explicou a negociação com o Brugge, da Bélgica, pela permanência de Luan Peres em novo empréstimo até 23 de janeiro.

Como publicou a Gazeta Esportiva, o Peixe garantiu Luan nas semifinais da Libertadores da América contra o Boca Juniors e definiu um novo valor para compra se avançar à final da competição continental: cerca de 3 milhões de euros (R$ 19 mi). A quantia inicial era de 5 milhões de euros (R$ 31 mi). A premiação da Conmebol é de 15 milhões de dólares (R$ 78 mi) para o campeão, enquanto o vice ficará com 6 milhões de dólares (R$ 31 mi).

A negociação com o Brugge se arrastou por 10 dias e teve a ajuda de Walter Schalka, membro do novo Comitê de Gestão.

“Chegamos na semifinal da Libertadores e temos de dar tranquilidade para o técnico e para o time, para não tentar perder jogadores fundamentais nessa fase. E com isso, conseguimos chegar a um ponto em comum com o Brugge. Renovamos o empréstimo para a semifinal e se o Santos passar para a final, compramos o jogador. Vamos usar parte da premiação para a aquisição do atleta por passar de fase e ficou definido o valor um pouco a mais da metade do que estavam exigindo no contrato original”, declarou Rueda.

“Vamos fazer o possível para ajudar o Santos”, completou o presidente, informando que adotará esse comunicado oficial sempre que as negociações forem acertadas, para evitar falsas notícias.