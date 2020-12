Rueda fala em ‘estancar sangria financeira’ no Santos, negociação com WTorre e pede fim em fama de ‘caloteiro’ do clube

Após o mandato do triênio 2018-2020, em sua maioria gerido por José Carlos Peres, e que recentemente conta com Orlando Rollo como figura administrativa principal, o Santos conhecerá neste sábado, 12 de dezembro, aquele que será o seu presidente pelos próximos três anos.

O ESPN.com.br conversou com cada um dos seis candidatos ao pleito em entrevistas por vídeo. Todos responderam às mesmas perguntas da reportagem. A apresentação de cada concorrente será feita por escrito, em primeira pessoa.

Em seguida, falam sobre a dívida do clube, avaliam a gestão Peres, opinam sobre relação entre Vila Belmiro e a construção de uma nova Arena, e explicam seus planos para o futebol do clube.

Assista abaixo a entrevista completa com o candidato Andrés Rueda:

“Na minha vida pessoal, comecei a trabalhar entre os 15 e 16 anos, sempre na área de informática. Fui programador, analista, gerente de projetos em grandes empresas, até que fui para a bolsa de valores e a bolsa mercantil de futuros. Durante 20 anos fui diretor de informática das bolsas, e por três anos acumulei diretoria administrativa e financeira.

Nas bolsas também, fui gestor de governança, mantém isso nas bolsas, e em 2000 resolvi fazer carreira solo. Montei uma empresa voltada para tecnologia e atendimento de clientes, empresa que cresceu bastante, chegou a ter 6 mil funcionários, com um faturamento quase de R$ 400 milhões. Ano passado, resolvi que tinha trabalhado muito e dediquei tempo à família.

Mas, vendo situação do Santos, eu não consegui ficar quieto. Me vi na obrigação como santista de doar um pouco meu tempo e a expertise na vida profissional, para tirar o clube da situação que se encontra. Estou conselheiro no quarto mandato, participei de dois comitês de gestão, no Modesto e no Peres, e em ambos fiquei apenas seis meses. Consegui determinar algumas coisas, mas quando vi que algumas questões não eram transparentes e consideradas erradas, eu me afastei.

Novamente sou conselheiro e represento um movimento de pacificação e união do clube. Um dos grandes problemas é a quantidade de grupos políticos que se formaram há 10 anos. Todos santistas, mas que nunca entram em acordo. Isso gerou grande parte de uma crise financeira, moral e ética. Trabalhei pela pacificação. Chamei todas as lideranças, algumas vieram, outras não, e de uma forma colegiada esse pleito determinou eu como o líder e o meu vice sendo o José Carlos Oliveira. Esse é meu breve currículo”.

Gestão Peres e a transição com Orlando Rollo

play 2:51 Candidato Andrés Rueda concedeu entrevista exclusiva ao ESPN.com.br

Dívidas e saída financeira para o Santos

play 4:17 Candidato Andrés Rueda concedeu entrevista exclusiva ao ESPN.com.br

Relação Vila Belmiro x nova Arena

play 4:32 Candidato Andrés Rueda concedeu entrevista exclusiva ao ESPN.com.br

Propostas para a gestão do futebol

play 4:00 Candidato Andrés Rueda concedeu entrevista exclusiva ao ESPN.com.br