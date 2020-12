Rueda lamenta Conselho “único” no Santos e diz que lutará contra “câncer”

Andrés Rueda foi eleito presidente do Santos em uma votação expressiva no último domingo. O candidato da chapa 4 teve 3936 votos entre 8154 no total, o equivalente a 48%.

Como prevê o Estatuto Social, Rueda ficou com todas as vagas no Conselho Deliberativo. Os demais candidatos não alcançaram o 20% suficiente para dividir as cadeiras.

Toda a chapa de Rueda – 240 conselheiros-, entra para o Santos e se junta aos “fixos” – honorários e efetivos, num total de cerca de 300. A vitória é expressiva, mas o novo presidente pondera.

“Para ser sincero, gostaria que tivessem outras chapas no Conselho. Esse modelo de hoje implica nesse risco. Não gosto de Conselho de apenas uma chapa. Mas eu tenho opinião e não falo agora, falo há um tempo. Em 2017 fizemos Conselho e me perguntaram quem tínhamos que apoiar. E eu falei que não eram conselheiros do Rueda, mas do Santos. Eles precisam pensar com a própria consciência, sem dizer amém para tudo. Se estamos formando 100% do Conselho, será um Conselho 100% do Santos”, disse Andrés Rueda.

O presidente também falou sobre a luta contra a corrupção no futebol.

“O futebol de hoje, com corrupção e coisas erradas, com situações dolosas… O que isso gera? Gera jogadores, dirigentes e televisões milionários, com clube falido. Eu abomino esse tipo de coisa, o que futebol tem de ruim e vou lutar para acabar essa corrupção. Um câncer que come clubes de futebol, não só o Santos. Isso tem que parar”, concluiu.

A gestão de transição começa nesta segunda-feira, mas oficialmente Andrés Rueda só será presidente em 1º de janeiro, num mandato de três anos. Orlando Rollo vive os últimos dias no poder.