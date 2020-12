Ruined King: A League of Legends Story ganha trailer de gameplay no TGA

Ruined King: A League of Legends Story foi anunciado durante a final do mundial de lolzinho e chegará aos consoles em algum momento de 2021 para PC e consoles. O game acaba de ganhar seu primeiro trailer de gameplay durante o The Game Awards 2020.

Pela primeira vez a Riot vai expandir o universo de League of Legends aos consoles e para isso vai contar uma história que envolvem duas regiões de Runeterra: as Águas de Sentina e as misteriosas Ilhas das Sombras. Confira o trailer:

A trama de Ruined King vai girar em torno de nomes já conhecidos do moba, como Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke, que juntos devem enfrentar um inimigo misterioso em comum.

