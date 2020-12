Rumor sugere que o Ubisoft+ será integrado ao Game Pass em 2021

A Microsoft realmente parece ter encontrado uma estratégia confortável com o Game Pass para atrair novos consumidores para a linha Xbox. Afinal, mesmo aqueles que não querem adquirir o Xbox Series X e Series S, podem adquirir a assinatura que dá direito aos jogos disponíveis no PC.

O bom é que além de novos jogos sendo adicionados a cada mês, o Xbox Game Pass também está contando com parcerias bem interessantes ultimamente. A parceria com a Sega rendeu os jogos da franquia Yakuza, enquanto o acordo com a Electronic Arts trouxe o serviço EA Play para assinantes do plano Ultimate.

Só que agora há rumores de que o serviço Ubisoft+ (conhecido antigamente como UPlay+) também será integrado ao Game Pass, mas só no ano que vem. A informação veio do Twitter por parte do usuário Idle Sloth, que já tinha postados outros rumores que se confirmaram eventualmente.

Top 10 Biggest Rumors About Xbox Source:https://t.co/MpGt2H02bY pic.twitter.com/IMuRzo5Iiy — Idle Sloth ???????1??2??? (@IdleSloth84) December 25, 2020

Para quem não conhece o Ubisoft+, basta saber que ele funciona de forma parecida com outros planos de assinatura de jogos. Ao pagar um valor mensal, você pode aproveitar games da Ubisoft à vontade, algo que então seria incluso na sua assinatura do Game Pass.

Apesar de não ser mencionado no rumor, é de se imaginar que isso só esteja disponível para os assinantes do plano Ultimate, assim como o serviço da EA Play.