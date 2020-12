RuPaul’s Drag Race revela participantes da 13ª temporada; reality terá homem trans · .

Pela primeira vez na história de RuPaul’s Drag Race, um homem trans foi escalado para brigar pela coroa de melhor drag queen dos Estados Unidos. Na tarde desta quarta-feira (9), o canal VH1 divulgou a lista de participantes que irão batalhar na 13ª temporada do reality show comandado por RuPaul Charles.

A estreia está prevista para 1º de janeiro nos Estados Unidos. No Brasil, quem transmite o reality show é a Netflix, que só se apropria do conteúdo após a completa exibição nas terras do Tio Sam.

A 13ª temporada foi inteiramente gravada durante o verão norte-americano, em plena pandemia do novo coronavírus, e finalizada em setembro.

Em comunicado emitido à imprensa, RuPaul Charles afirmou que todas as drag queens ficaram confinadas no período de gravações e que foram adotados rígidos protocolos de segurança para evitar que os participantes contraíssem a Covid-19.

Conheça as 13 drag queens da 13ª temporada de RuPaul’s Drag Race:

Denali

Natural de Chicago, atuou como patinadora artística profissional e utiliza suas habilidades nas performances como drag queen

Elliott with 2 T’s

Faz shows como drag queen em Las Vegas, é dançarina e mantém uma estética oitentista.

Gottmik

É o primeiro homem trans da história do reality show. Trabalha como maquiador em Los Angeles.

Joey Jay

Também dançarino, Joey nasceu em Phoenix (Arizona) e se diz dono de uma “habilidade incomparável” na manipulação de pedrarias durante a composição de looks.

Kahmora Hall

Vem de uma “família” tradicional do reality show. É “irmã” de Jaida Essence Hall, vencedora da 12ª temporada do reality show, e se diz “mãe” de Soju, primeira eliminada da 11ª temporada.

Kandy Muse

Chega na competição já com uma coroa, pois foi vencedora do concurso Drag Queen do Ano do Brooklyn, em Nova York.

Lala Ri

Natural de Atlanta, ela se autodefine como sexy, alegante e atrevida.

Olivia Lux

Pianista, essa queen de Nova York torce para mostrar suas habilidades no instrumento musical em alguma de suas performances na competição.

Rosé

Também natural de Nova York, é integrante do Stephanie’s Child, um trio musical de drag queens que faz shows em clubes dos Estados Unidos e tem como uma de suas integrantes Jan, destaque da 12ª temporada.

Symone

Embora atualmente viva em Los Angeles, é a primeira drag queen natural de Arkansas.

Tamisha Iman

Uma das mais experientes na arte drag, ela participa de concursos desde os anos 1990, tem sua própria dinastia e ainda confecciona todas as suas roupas.

Tina Burner

Natural de Nova York, foi vencedora do National Miss Comedy Queen em 2019.

Utica Queen

Natural de Minneapolis, ela se identifica como um tubo inflável, maluco e ondulado.