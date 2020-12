Ruy assina atestado de burrice ao impedir teste de DNA do filho · .

Ruy (Fiuk) dará um tiro no pé em A Força do Querer. O playboy da novela das nove descobrirá que Cibele (Bruna Linzmeyer) tentou colher uma amostra de saliva de Ruyzinho (Lorenzo Souza) para fazer um exame de DNA. Ele irá à casa da ex-noiva para exigir que ela se afaste da criança. Sem saber, o rapaz assinará um atestado de burrice, já que o filho Ritinha (Isis Valverde) não é seu herdeiro.

O embate entre o ex-casal acontecerá a partir do próximo dia 21 na trama de Gloria Perez. A mimada terá tentado fazer uma coleta ilegal de amostra de DNA do neto de Joyce (Maria Fernanda Cândido), mas fracassará graças à chegada repentina da “sereia”.

O coletor ficará jogado no berço do menino por algumas horas até ser descoberto por Ivana (Carol Duarte). Furioso com a audácia da ex-noiva, o filho de Eugênio (Dan Stulbach) fará questão de procurá-la para lhe dar um aviso: “Eu ainda posso ser mais doido que você, garota. Você não me provoca”.

Segura, Cibele desdenhará do surto do ex-namorado e fingirá que não está por trás da tentativa do exame de DNA: “Todo mundo naquela casa desconfia de que esse baby não é seu filho”, rebaterá a filha de Dantas (Edson Celulari).

“Ele é meu filho sim! É claro que ele é meu filho, e eu não tô nem aí para quem desconfia. Não ligo”, gritará o sobrinho de Eurico (Humberto Martins), revoltado. Apesar do clima exaltado da briga, a enteada de Shirley (Michele Martins) alfinetará o irmão de Ivana novamente.

Bruna Linzmeyer em cena de A Força do Querer

Agente do caos

Cibele lembrará Ruy de que, quando Ritinha apareceu grávida, todos queriam que a “sereia” tivesse feito o exame de paternidade na criança: “Presta atenção, eu sei que foi você”, reforçará o rapaz, apontado o dedo na cara da ex-noiva. Abusada, a morena perguntará se ele tem alguma prova contra ela.

Furioso com audácia, Ruy dará um recado final: “Cibele, eu vou te dar um aviso só. Você fica longe do meu filho”, disparará. Shirley temerá que o rapaz parta para cima da enteada e pedirá que o personagem se retire. O playboy consentirá, mas reforçará a ameaça.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.