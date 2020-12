Sá Pinto busca soluções ofensivas para o Vasco não depender apenas de Cano

A importância de Cano para o Vasco é cada vez maior. O artilheiro argentino salvou o Gigante da Colina, neste domingo, no clássico com o Fluminense, em São Januário, pelo Brasileiro. Ele fez o gol do empate nos acréscimos. Na análise da partida, o técnico Ricardo Sá Pinto destacou pontos positivos do Vasco, mas alertou: o time não pode depender apenas de Cano.

“Essa semana de trabalho foi muito boa, o time reagiu bem, vimos um Vasco mais fresco, com maior pressão, um Vasco a jogar melhor. Falta a vitória, que é o que faz diferença. Não temos vitórias morais. É o caminho, é o trabalho, são também os outros que jogam em posições ofensivas também. Não podemos depender só do Cano. Não é justo. Assim é difícil conseguir vitórias. Acredito que há vontade para isso e há também qualidade. E vamos acreditar no crescimento desses jogadores e eles vão conseguir ajudar o Vasco”, declarou Sá Pinto.

Arrumar soluções ofensivas é um caminho para voltar a vencer. Só assim que o Vasco vai retomar a confiança na briga para escapar da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“Precisamos ganhar. A vitória que traz confiança. O time fez tudo para ganhar. E, infelizmente, os detalhes não estão do nosso lado. O adversário vai lá uma vez e faz o gol num cruzamento aos 10 minutos. Antes não tinha chegado nenhuma vez. OK, numa bola parada… Mas não foi através de ações. Nós chegamos através de nossas ações e não decidimos bem. Vamos continuar a trabalhar em soluções ofensivas para a equipe”, acrescentou Sá Pinto.

Vasco precisa reagir no Brasileiro

Com o empate no clássico com o Fluminense, o Vasco chegou a 25 pontos no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina está na zona da degola, na 17ª colocação, com três pontos a menos em relação ao Bahia, primeiro time fora do Z-4. Sport e Athletico-PR também têm 28 pontos. O clube carioca tem um jogo a menos.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Vasco recebe o Santos, domingo, às 16h, em São Januário.