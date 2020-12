Sá Pinto deve manter Carlinhos na vaga de Benítez no Vasco

Sem poder contar com o meia Martín Benítez, lesionado e de saída do Vasco, o técnico Ricardo Sá Pinto deve manter Carlinhos na equipe. O Cruzmaltino enfrenta neste domingo o Athletico-PR pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.

Carlinhos foi o destaque na vitória sobre o Santos por 1 a 0. Ele marcou o gol da vitória e ainda foi eleito o craque do jogo.

“É um gol muito importante para mim, para a equipe, estamos buscando esses três pontos. Estamos muitos felizes com esse resultado positivo”, declarou na saída do gramado.

Então, para o duelo, o mais provável é que o treinador repita a escalação do meio de campo, com Andrey, Marcos Jr., Juninho e Carlinhos. Entretanto, Sá Pinto Sá Pinto não poderá contar com o zagueiro Jadson e o lateral-esquerdo Henrique. A dupla recebeu o terceiro amarelo contra o Peixe. O treinador, contudo, terá os retornos de Neto Borges, Leonardo Gil e Talles Magno.

“É um jogo muito importante pra gente. É um time que é um confronto direto nosso, com um time que tá na briga com a gente ali perto na tabela. Mas já iniciamos uma boa preparação na semana e tenho certeza que vai ser uma semana muito boa de treinamentos. Quem o mister optar colocar em campo vai ajudar o Vasco da melhor maneiro possível”, disse o zagueiro Marcelo Alves à Vasco TV.

O elenco do Vasco treinou nesta quinta-feira, mas recebeu folga e só volta a trabalhar no sábado. O grupo fará mais uma atividade no CT do Almirante e embarcará para Curitiba.