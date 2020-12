Sá Pinto e sua comissão deixam o Vasco sem ter recebido salários; clube ainda não deu previsão para pagamento

Nesta terça-feira (29), o Vasco anunicou as demissões do técnico Ricardo Sá Pinto, do diretor de futebol André Mazzuco, além da comissão técnica que acompanhou o português durante o seu período no clube. Os lusitanos, por sua vez, deixam São Januário sem ter recebido um salário sequer.

A informação foi dada inicialmente pelo Esporte News Mundo e confirmada pelo ESPN.com.br.

Sá Pinto foi anunciado como técnico do Vasco na primeira quinzena de outubro, chegando para substituir Ramon Menezes, então demitido. O técnico português e a sua comissão deixaram o clube após um pouco mais de dois meses.

A decisão de demitir o técnico de 48 anos foi tomada num consenso entre Alexandre Campello, atual presidente, e Jorge Salgado, mandatário eleito e que assume o clube oficialmente em janeiro. Uma das questões, porém, era que a saída de Sá Pinto e de sua comissão fosse definida com quase todas as questões resolvidas, entre elas a salarial.

O ESPN.com.br apurou que, até o momento, nenhuma quantia foi depositada pelo clube aos profissionais e que o Vasco ainda não deu nenhuma previsão de quando os salários atrasados dos mesmos deverão ser pagos.

Em relação à busca por um novo treinador, o ESPN.com.br também apurou que o clube já conversa com Zé Ricardo, com passagem por São Januário entre 2017 e 2018, para suceder o português.

Já para a vaga de diretor executivo, o ESPN.com.br apurou que o clube carioca já tem acordo com Alexandre Pássaro, de saída do São Paulo, para a função em 2021.