Sá Pinto mira fuga do Vasco da zona de rebaixamento

O Vasco acabou com a sequência negativa no Brasileiro ao vencer o Santos. Mesmo assim, os cruzmaltinos seguem na zona de rebaixamento.

Só que o triunfo em São Januário deu esperança aos vascaínos de escaparem da degola. O técnico Ricardo Sá Pinto afirmou que a equipe carioca já merecia melhores resultados.



(Foto: Divulgação/Vasco)

“A equipe já merecia ter tido melhores resultados anteriormente. A vitória foi a recompensa de um trabalho sério, sólido. Os jogadores têm entregado muito nos treinos durante a semana, têm acreditado em nós, na equipe técnica, na nossa filosofia de trabalho, nossas ideias. Tivemos a recompensa, mas é um pequeno passo para aquilo que nós queremos. Foi uma vitória importante, todos sabem disso, mas ainda faltam muitas vitórias importantes pela frente. E é esse o nosso objetivo: já ganhar o próximo jogo também”, disse.

Sá Pinto projetou o próximo compromisso do Vasco. A equipe terá confronto direto contra o Athletico-PR, em Curitiba.

“Vai ser uma luta forte, uma luta até o final. Nosso primeiro objetivo a essa altura, faltam ainda 13 jogos, é realmente sair da zona em que estamos. E isso queremos fazer o mais rapidamente possível. É um campeonato muito difícil e competitivo, como já sabemos. Todos podem ganhar de todos, mas esperamos outro grande jogo contra o Atlético-PR, uma equipe muito boa também, que joga em casa, que está a lutar por um objetivo como o nosso. Portanto, vai ser um jogo difícil”, declarou.

O Vasco terá os retornos do lateral esquerdo Neto Borges, do volante Léo Gil e do atacante Talles Magno para esta partida. Uma segunda vitória seguida deverá tirar os cruzmaltinos da zona de rebaixamento.