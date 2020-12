Sá Pinto observa jovens da base na reapresentação do Vasco

O elenco do Vasco se reapresentou nesta terça-feira, para a primeira atividade da semana. Após vencer o Santos por 1 a 0 no último domingo, o Cruz-Maltino já iniciou os trabalhos visando o confronto diante do Athletico-PR, pela 27ª rodada do Brasileirão. No próximo domingo, os comandados de Ricardo Sá Pinto vão buscar a segunda vitória consecutiva, na Arena da Baixada.

Enquanto os titulares contra o Peixe fizeram um trabalho regenerativo, os demais disputaram um coletivo. A atividade contou com a presença de diversos jogadores da equipe sub-20, conforme havia prometido o treinador.

“Gostei muito do jogo contra o Atlético (do sub-20). Foi uma vitória também de muita alma, de organização, de uma equipe com boa mentalidade, que quis mesmo ganhar, destemida. E vi jovens com talento e com vontade de chegar à primeira equipe. É isso que nós queremos, que eles continuem no processo de evolução e, depois, criar condições para que eles possam vencer aqui”, disse Sá Pinto.

A equipe sub-20 do Vasco conquistou recentemente o Carioca da categoria e está classificado para a final da Copa do Brasil, diante do Bahia. Nesta terça, Caio Lopes, Arthur Sales, Weverton, João Pedro, Gabriel Pec e Marcos Dias participaram do coletivo.

Para enfrentar o Furacão, Sá Pinto não poderá contar com o zagueiro Jadson e o lateral-esquerdo Henrique. A dupla recebeu o terceiro amarelo contra o Peixe. Entretanto, o treinador terá os retornos de Neto Borges, Leonardo Gil e Talles Magno. Já Martín Benítez, com edema muscular na panturrilha, faz tratamento intensivo e é dúvida.

Com 28 pontos, o Cruz-Maltino está em 17º lugar na tabela de classificação, mesma contagem do Bahia, 16º. O Vasco, portanto, tem grandes chances de deixar o Z-4 na próxima rodada até mesmo se empatar na Arena da Baixada, desde que o Bahia perca do Inter, em Salvador.