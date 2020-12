Sá Pinto reúne elenco do Vasco pra “lavar roupa suja”

Na reapresentação do elenco do Vasco na tarde de terça-feira, o técnico Ricardo Sá Pinto e seu auxiliar reuniram os jogadores para uma conversa franca. A situação do time está ficando dramática após os últimos resultados e a pressão vem de todos os lados.

O Cruz-Maltino vem de uma sequência para esquecer. Goleado pelo Ceará na semana passada, em São Januário, o time foi eliminado na Sul-Americana na última quinta-feira e goleado pelo Grêmio no domingo. Nas três partidas, sofreu nove gols e marcou apenas um.

Nos bastidores, comenta-se que a lavagem de roupa suja foi positiva e que o clima melhorou. Sá Pinto terá os próximos dias para preparar a equipe para o clássico diante do Fluminense, no domingo. A partida, válida pela 25ª rodada do Brasileirão, pode ser o início da reação que livrará a equipe de um novo rebaixamento.

Para o confronto, o Vasco terá o retorno de algumas peças importantes. O artilheiro Germán Cano e o zagueiro Jadson voltaram aos treinos após afastamento por covid-19 e estão à disposição. O mesmo acontece com o lateral-esquerdo Henrique, recuperado de uma sinusite aguda. Já Andrey retorna após cumprir suspensão contra o Grêmio.

Sá Pinto estuda abandonar o esquema com três zagueiros e escalar o time no 4-4-2. O zagueiro Miranda deve dar lugar ao meia Carlinhos ou Juninho, e a zaga será formada por Marcelo Alves e Leandro Castán.

Já na manhã desta quarta-feira, Vasco voltou a treinar CT do Almirante, o que deve se repetir na quinta e na sexta. No sábado, a equipe encerra a preparação com uma atividade na parte da tarde e depois se concentra.

A provável escalação que vai enfrentar o Fluminense tem Fernando Miguel no gol, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castán e Neto Borges (Henrique); Léo Gil, Andrey, Carlinhos (Juninho) e Martín Benítez; Talles Magno e Germán Cano.