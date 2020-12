Sá Pinto se despede do Vasco em rede social e lamenta não concluir o projeto: ‘Saio inconformado’

O técnico português Ricardo Sá Pinto se despediu nesta quarta-feira do Vasco dizendo estar inconformado por não concluir o projeto. Demitido após reunião da diretoria na última segunda-feira, o treinador publicou uma grande mensagem em sua rede social falando sobre o momento conturbado e afirmando que acreditava na fuga do rebaixamento e ida para a Sul-Americana.

– É com muita pena que hoje deixo de ser um de vós. Foi um orgulho representar um clube com a grandeza e a tradição do Vasco. Saio inconformado por não ter podido concluir o projeto idealizado. Os próximos jogos contra adversários diretos que há muito aguardávamos, iam permitir-nos sair do Z4 e alcançar a Sul Americana – disse no texto postado em seu perfil no Instagram.

Sá Pinto apontou os problemas políticos e falou sobre “os anos de descuídos” que prejudicaram o Gigante da Colina, não permitindo que a diretoria atual lhe desse as melhores condições de trabalho. O treinador teve apenas três vitórias no comando vascaíno.

O Vasco corre atrás de um novo treinador e analisa nomes no mercado. O nome favorito era o de Zé Ricardo, mas o técnico com passagem pelo clube em 2017 recusou a oferta.



Veja a mensagem de despedida de Ricardo Sá Pinto na íntegra:

“É com muita pena que hoje deixo de ser um de vós. Foi um orgulho representar um clube com a grandeza e a tradição do Vasco. Saio inconformado por não ter podido concluir o projeto idealizado. Os próximos jogos contra adversários diretos que há muito aguardávamos, iam permitir-nos sair do Z4 e alcançar a Sul Americana.

A nossa visão ia mais longe, levando este clube a disputar outros objetivos e títulos que merece. Cheguei e parto com a convicção de que esta deveria ter sido uma longa relação, com o alcançar de patamares maiores.Saio também convicto de que demos tudo, eu e a minha equipa técnica.

Infelizmente, chegamos ao clube num momento conturbado, tanto pelos acontecimentos recentes, mas também por anos de descuido e aproveitamento que em nada beneficiaram o nosso Gigante da Colina. Agradeço o apoio da direção que só não fez mais, e não nos deu melhores condições, por ter herdado esse pesado fardo. Agradeço aos meus jogadores pelo profissionalismo, e a todo o staff no clube e no CT pelo empenho e dedicação.

Por último, a palavra mais importante, a quem é a fundação deste clube: Vocês, os vascainos. A maior pena que tenho é não poder ter tido a vossa companhia e apoio num São Januário cheio, pois não duvido que seria uma experiência única, e faria a diferença no apoio à equipa. Deixo de ser o técnico do Vasco, mas levo o clube no meu coração!”