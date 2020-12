Sábado com vitórias de Flamengo e Fluminense; veja como ficou a tabela do Brasileirão 2020

A dupla Fla-Flu encheu os seus torcedores de orgulho neste sábado. Primeiro foi o Flamengo, ao vencer o clássico contra o Botafogo no Nilton Santos por 1 a 0. Imediatamente, veio o Fluminense, que derrotou, de virada, o Athletico-PR por 3 a 1, com dois gols da promessa Marcos Paulo. O Rubro-Negro é o 3º colocado com 42 pontos, enquanto que o Tricolor é o 4º com 39. Clique no link abaixo para ver como está a classificação do Brasileiro.

CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOS