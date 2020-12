Sabia como foi o show do RBD · .

Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher von Uckermann se reuniram na noite deste sábado (26) em uma live que marcou o retorno do RBD, 12 anos após seu último show. Além da nostalgia, o quarteto homenageou Dulce María e Alfonso Herrera, que não estiveram presentes.

A música que abriu o show foi a mesma que deu o nome ao retorno: Ser o Parecer. No repertório, além da inédita Siempre he Estado Aqui, os rebeldes apresentaram novas versões de canções clássicas da novela adaptadas para quatro vozes, em vez de seis.

A apresentação aconteceu ao vivo, em um estúdio chroma key que alternava a imagem de fundo a cada música, além de exibir vídeos dos shows antigos e cenas de Rebelde (2004-2006), onde Poncho e Dulce María também apareciam. Segundo Anahí, a equipe que trabalhou para que a live acontecesse contou com mais de 90 pessoas.

Dulce e Poncho

A homenagem aconteceu com Anahí, Maite, Christian e Christopher sentados lado a lado, em banquinhos, na frente de um telão exibindo vídeos de Dulce e Poncho. O quarteto dedicou aos dois a música No Pares, originalmente cantada apenas pela intérprete de Roberta.

Em seu Instagram, Herrera avisou que havia comprado os ingressos para assistir à live e desejou sucesso aos ex-companheiros de grupo. No Twitter, Dulce disse que seu coração sempre fará parte do RBD e agradeceu o carinho dos fãs, antes do início do show.

E nós nunca vamos superar este momento do RBD cantando No Pares para Dulce e Poncho #SerOParecer2020pic.twitter.com/9DhEBfJzff

— RBD (@rbdmaniaco) December 27, 2020

Christian empoderado

Christian se assumiu gay em 2007, mas não costumava falar muito sobre o assunto antes do fim do grupo. Na live de hoje, no entanto, o cantor se soltou ao cantar Tu Amor sozinho após um breve discurso empoderado. “O amor é um direito universal”, declarou ele. Nas redes sociais, os fãs elogiaram e apoiaram sua postura livre.

ESSA APRESENTAÇÃO DO CHRISTIAN CANTANDO TU AMOR É ALGO QUE 2020 PRECISAVA pic.twitter.com/E3nhtkDpt4

— Lala | PortalAnahiPE (@InfinitoTQuiero) December 27, 2020

Performances individuais

Além do solo de Chávez, os outros três também tiveram apresentações individuais. Christopher cantou uma versão de Inalcanzable ao piano, arrancando suspiros de fãs nas redes sociais. Maite, por sua vez, interpretou sozinha a música Empezar Desde Cero, e Anahí levou todos às lágrimas com sua performance de Sálvame, uma das músicas mais famosas do grupo.

Antes de cantar, todos eles fizeram um discurso ligando as letras das músicas que iriam interpretar ao momento que o mundo vive com a pandemia do novo coronavírus. O quarteto incentivou os fãs a não desanimarem, apesar de todas as dificuldades encontradas em 2020.

QUE ISSO?! ESTAMOS ARREPIADOS SALVAME COM ORQUESTRA, QUE ENTREGA ANAHI! #SerOParecer2020pic.twitter.com/E1xVW0jXqF

— MÚSICA AMÉRICA (@MusicaAmerica) December 27, 2020

fiquei sem palavras com essa performance de Inalcanzable, Christopher entregou tudo e ficou impecável. @christopheruck eu te amo! ❤#SerOParecer2020pic.twitter.com/qpueJPJrse

— madu in SEROPARECER (@byportilla) December 27, 2020

Nostalgia

Mantendo a tradição de 12 anos atrás, a música que encerrou o show foi Rebelde. O quarteto surgiu com blazers vermelhos, que lembravam o uniforme do Elite Way School, colégio em que seus personagens estudavam na novela de mesmo nome da música.

Anahí, inclusive, apareceu com usando a icônica estrelinha na testa que sua personagem, Mía Colucci, costumava usar na trama mexicana.