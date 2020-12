Jô completaria um turno inteiro do Campeonato Brasileiro sem marcar gol caso passasse em branco nesta segunda-feira. Não aconteceu. O camisa 77 voltou ao time depois de cumprir suspensão no Majestoso e marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Goiás na Neo Química Arena.

Foram 106 dias de jejum, desde 5 de setembro, quando Jô foi às redes diante do Botafogo.

“Tive dois probleminhas nesse jejum. Uma lesão na panturrilha, que fiquei oito jogos sem jogar, depois o coronavírus, fiquei mais dez dias fora e perdi mais duas partidas. Mas, não deixei de trabalhar. Sabia que uma hora ia voltar a fazer gol”

O centroavante se igualou a Boselli na luta pela artilharia interna, com seis gols no ano. Mais importante que isso, foi o desempenho da equipe, que pecou nas finalizações, mas sobrou contra o Goiás.

“O grupo conseguiu entender a maneira de trabalhar do Mancini. Ele gosta de um time mais vertical, com velocidade e marcação muito forte. Nós estamos crescendo nesse aspecto. Claro que ainda existem alguns erros, mas estamos no caminho certo”.

“A equipe toda está de parabéns. Corremos, sofremos um pouquinho, tivemos algumas chances mais claras, poderíamos ter matado, mas o mais importante são os três pontos e a dedicação de todo mundo”.

Domingo que vem, o Corinthians vai visitar o Botafogo, no Rio de Janeiro. A meta agora é alcançar o G6.