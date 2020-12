Saiba como sacar o FGTS emergencial de R$ 1.045 após o fim do prazo

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal confirmou que os trabalhadores não fizeram o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de até R$1.045, terão os seus valores revertidos às suas contas vinculadas.

De acordo com o banco, um total de R$ 7,9 bilhões que foram creditados nas contas poupanças sociais digitais e não foram movimentados vão retornar ao FGTS com os valores devidamente corrigidos.

O Banco confirmou que o retorno dos valores pode demorar até 7 dias corridos, por conta do processamento. Quem não conseguiu sacar a tempo e que ainda deseja o retirar o dinheiro, devem solicitar o saque por meio do aplicativo FGTS entre os dias 07 e 31 de dezembro.

Nessa situação, o saldo será transferido novamente para a conta digital do trabalhador, a mesma que foi aberta automaticamente pela Caixa para todos os beneficiários. O valor vai ficar disponível para movimentação no aplicativo Caixa Tem.

O valor do FGTS vai ficar liberado para transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas. O valor continua sendo de até R$1.045, independentemente da soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.

O saque emergencial poderá ser realizado até 31 de dezembro de 2020.

Quem ainda não recebeu

Para receber o saque emergencial FGTS, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital. O valor e a data do crédito serão informados em seguida.

Canais da Caixa

A Caixa liberou pelo menos quatro canais de atendimento para o Saque Emergencial do FGTS de até R$1.045

App FGTS

Site fgts.caixa.gov.br

Central de Atendimento Telefônico Caixa 111, opção 2

Internet Banking CAIXA

Como fazer a consulta aos valores

Pelo site fgts.caixa.gov.br

Na opção “Saque Emergencial FGTS”, clique em “Acesse aqui”

Na página seguinte, informe o seu CPF ou NIS/PIS/Pasep e clique em “Não sou um robô” e depois em “Continuar”

Coloque sua senha de internet e vá em “Continuar”; caso você não tenha a senha ou se esqueceu, clique em “Cadastrar ou esqueceu senha?”

Caso queira, informe o número do celular para receber alertas e informações sobre seu FGTS

Depois, vá em “Continuar”

Aparecerão os valores a que você tem direito da empresa mais antiga até a mais recente; clique em “Continuar”

Será informado como ocorrerá a liberação da grana

FGTS de até R$1.045 tem saques liberados para TODOS os trabalhadores

Um total de 12 (doze) pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade emergencial, foram liberados para saques. As liberações aconteceram para os nascidos de janeiro a dezembro.

Os beneficiários tiveram, inicialmente, o valor disponível em conta poupança social da Caixa. Ele poderá ser usado em pagamento de boletos ou compras pelo cartão de débito virtual e QR Code.

O saque emergencial do FGTS foi criado para para ajudar os trabalhadores durante pandemia do novo coronavírus e tem o limite de R$ 1.045, que pode ser de conta ativa ou inativa. Veja o calendário que o valor estará disponível em conta digital e o calendário de saque e transferência abaixo.

