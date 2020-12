Saiba o que mudou na vida de Thelma do BBB20 · .

Thelma Assis foi um dos nomes mais comentados de 2020. A médica saiu milionária do Big Brother Brasil após ganhar a admiração de muitos fãs do reality da Globo. Longe da Medicina, ela se dedica ao trabalho na mídia e poupa o dinheiro que conquistou depois de três meses confinada. “Não gastei nada”, revela ela sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Apesar de estar fora do trabalho no hospital, Thelminha, como gosta de ser chamada, não abriu mão de exercer a profissão que tanto ama. Desde que deixou o confinamento, a campeã recebeu muitas propostas de trabalho. Ela passou a comandar um quadro sobre saúde no programa É de Casa, da Globo, e também criou um canal no YouTube.

Em entrevista ao ., a famosa revela o que mudou em sua vida após a passagem pela casa mais vigiada do Brasil.

“Tenho um canal no YouTube que vem crescendo cada vez mais, o Triangulando. É uma plataforma em que uso minha voz como comunicadora e influenciadora para levar conteúdos que agreguem e incentivem outras mulheres a buscarem seus sonhos. Estou muito feliz e grata por tudo o que tem acontecido na minha vida!”, diz ela.

A anestesista também fala sobre a bolada em dinheiro que levou para casa após ficar meses confinada no BBB20. “Na verdade, não gastei. O prêmio está todo investido para que eu possa realizar outros sonhos no futuro”, explica.

Casada com o fotógrafo Denis Santos, a milionária acrescenta que tem o sonho de se tornar mãe em breve. “Meus planos agora estão voltados para a vida profissional e também para a maternidade.”