Saiba quando a vacinação contra a Covid-19 terá início no Brasil

Muitas pessoas querem saber quando a vacinação contra a Covid-19 terá início no Brasil. Afinal, diversos países já começaram suas campanhas. Então, entenda os motivos que têm adiado a aplicação do medicamento na população.

Algumas nações já iniciaram os planos de imunização. Por exemplo, México, Costa Rica, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Além disso, todos os países da União Europeia.

Para que ela comece no Brasil, existem itens que devem ser resolvidos. Assim, dependem da negociação do governo federal com empresas de vacina e de transporte. Portanto, só será distribuída quando a Anvisa aprovar algum medicamento.

Entrega das doses: v acinação contra a Covid-19 terá início no Brasil

O país espera a chegada das doses para responder quando a vacinação contra a Covid-19 terá início no Brasil. Segundo o ministro da Saúde, mais de 24,7 milhões de imunizantes devem estar disponíveis em janeiro.

Fora o plano federal, alguns estados como São Paulo, Bahia e Paraná também já realizaram contratos. O intuito é que até junho tenha 100,4 milhões de vacinas para atingir mais de 65 milhões de pessoas.

Já no segundo semestre espera-se que a produção seja realizada total. Logo, poderão vacinar mais 71,5 milhões de pessoas, segundo a previsão.

A CoronaVac promete distribuir 40 milhões de doses prontas até janeiro de 2021. Assim, será possível iniciar as etapas com grupos de riscos e profissionais da saúde.

Divulgação da qualidade

Os laboratórios devem divulgar a qualidade dos imunizantes para que a Anvisa possa analisá-los. Até agora as divulgações feitas são:

Pfizer/BioNTech: 95%;

Moderna: 94,5%;

Sputnik V: 91,4%;

AstraZeneca: 90%.

A CoronaVac é a principal aposta do governo de São Paulo. Porém, já adiou o anúncio duas vezes nos últimos meses. Ela está na terceira fase e aguarda liberação do laboratório. Quando acontecer, acredita-se que nada faltará para a vacinação contra a Covid-19 ter início no Brasil.

Anvisa

A autorização do órgão é o que garante a segurança das vacinas que serão usadas no país. Assim, para acelerar o processo, a agência autorizou os laboratórios a enviar seus resultados durante o estudo. Dessa forma, não precisa finalizá-lo para fazer entregas. Além disso, envia-se os pedidos de uso emergencial para a análise da Anvisa.

Vacinação contra a Covid-19 terá início no Brasil

Para saber quando a vacinação contra a Covid-19 terá início no Brasil, é necessário resolver alguns problemas. Por exemplo:

Compra das vacinas;

Aprovação do imunizante ;

Como será a distribuição e armazenamento.

Então, enquanto não resolve-se esses pontos é importante que todos cuidem-se. Assim, usando máscara e evitando sair de casa. Também mantenha as mãos limpas e utilize álcool gel.