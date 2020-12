Saiba quanto Record pagou para cada eliminado voltar ao reality · .

Os 14 peões eliminados de A Fazenda 12 voltaram ao reality show na madrugada deste domingo (13), mas a Record precisou abrir a carteira para ter todo o elenco de volta ao programa. Cada participante recebeu um bônus de R$ 10 mil para participar da reta final do confinamento.

Quem entregou o valor do cachê extra recebido pelos eliminados foi Lipe Ribeiro. Na noite de hoje, ele conversava com Lidi Lisboa e Stéfani Bays sobre os lucros que a Record teve com a atual temporada e compartilhou a informação que recebeu de seus amigos que já não disputam mais o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão.

“Os caras também ganharam dinheiro com a gente”, começou Lidi. “O quê? Cada um, pra voltar…”, disse Lipe, fazendo o sinal de “dez” com as mãos, indicando que cada um ganhou R$ 10 mil. “140 pau”, completou ele, referindo-se ao total pago aos 14 eliminados.

“Receberam pra voltar. Incentivo, né? Porque é foda. Convenhamos que é difícil pra caralho, né? Ter que voltar nessa altura do campeonato”, continuou o ex-De Férias com o Ex. “Imagine a Jake[lyne Oliveira], que ficou três horas em casa e teve que voltar”, comentou Stéfani.

A atual temporada é uma das mais lucrativas, tanto para a Record quanto para os confinados. O . já havia antecipado que cada um deles ganhou a quantia de R$ 70 mil para estar no reality show, valor pago em três parcelas.

Além disso, a cada ação de merchandising feita na casa, eles engordavam a conta com mais R$ 1 mil. Na reta final do confinamento, as ações passaram a ser mais intensas e os peões remanescentes fizeram campanhas que iam desde clínica de harmonização facil a máscara de proteção contra a Covid-19.

Confira a conversa de Lipe com Lidi e Stéfani:

Lipe contando o cachê que eles receberam para voltar. 🎬Credits:

(TV RECORD // PLAY PLUS)#AFazenda12pic.twitter.com/rNCOeM3NUV

— Eu✍️ (@Eu_simplesment) December 13, 2020

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#20 – Elenco de peões: Quem se deu bem e quem se deu mal em A Fazenda 12?” no Spreaker.