Saiba quanto um ponto no Ibope vai valer a partir de 1º de janeiro de 2021 · .

A partir de 1º de janeiro, um ponto no Ibope vai valer um pouco mais. Na Grande São Paulo, passará de 74.987 domicílios ou 203.309 indivíduos para 76.577 domicílios ou 205.377 indivíduos. Já no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência nas 15 principais regiões metropolitanas do país, um ponto equivalerá a 268.278 residências ou 716.007 telespectadores.

A atualização nos valores é feita todo início de ano e acompanha as estimativas populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de forma que um ponto seja equivalente a 1% do universo representado na pesquisa de cada praça.

O reajuste paulista, de 2,1% a mais no número de domicílios, ficou abaixo do realizado no ano anterior, quando havia aumentado 2,7%. Fechou, porém, acima dos acréscimos anteriores: de 2018 para 2019, o salto tinha sido de 1,6% –o menor da década, empatado com o crescimento registrado entre 2016 e 2017 e abaixo daquele de 2017 para 2018, de 1,8%. O recorde ainda é de 2013 para 2014, quando um ponto saltou incríveis 5,2%.

Como o ponto acompanha a variação da população, seu valor interfere diretamente na audiência dos programas. Uma novela que marca 30 pontos hoje tem mais telespectadores do que uma exibida no início da década e que dava 40, por exemplo.

Confira quanto valerá um ponto no Ibope em cada uma das 15 regiões analisadas pelo instituto Kantar Ibope a partir de 1º de janeiro: