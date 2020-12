Saiba que horas acompanhar o eclipse na sua cidade hoje (14)

Nesta segunda-feira (14), acontecerá um eclipse solar que será visível em algumas cidades do Brasil. O fenômeno proporcionado pela passagem da lua entre o Sol e a Terra — ocultando parcialmente ou totalmente sua luz — é raro e poderá ser visto em sua totalidade em regiões do Chile e Argentina, mas também será possível visualizá-lo em algumas partes do país.

Para acompanhar o fenômeno, basta acessar o site Time and Date, que permite pesquisar especificamente pela sua cidade e os previsão para efeitos do eclipse. A grande São Paulo, por exemplo, será uma das cidades na área alcançada pela obstrução de luz e alcançará seu ápice às 14h05, com 32% de ocultação do disco solar. A região Sul terá um eclipse mais acentuado, já que estão mais próximos do centro da sombra projetada pela Lua.

Resta torcer que o tempo favoreça o espetáculo e não o encubra no grande momento. Por isso, acompanhe algumas previsões do tempo das principais capitais que poderão acompanhar o eclipse solar:

São Paulo: possibilidade de chuvas às 14:05;

Rio de Janeiro: possibilidade de chuvas às 14:14;

Belo Horizonte: céu parcialmente nublado às 14:13;

Porto Alegre: parcialmente nublado às 13:51, com 54% de ocultação solar;

Curitiba: possibilidade de chuvas às 13:58;

Florianópolis: nublado às 13:58, com 45% de ocultação solar;

Joinville: chuva forte às 13:57, com 40% de ocultação solar;

Santa Maria: céu parcialmente nublado às 13:43, com 53% de ocultação solar;

Campinas: chuva forte às 14:03;

Campo Grande: chuva forte às 13:39;

Como assistir ao eclipse solar no Brasil

Vale lembrar algumas dicas para observar o eclipse solar sem prejudicar a visão. A principal é: não observe a ocultação solar diretamente, é recomendado que utilize uns óculos escuros especiais ou máscara de soldador para reduzir ao máximo a exposição dos olhos aos raios solares.

Time and Date/Reprodução

Observar o evento através de câmeras, telescópios e binóculos também são uma boa alternativa, mas será preciso ajustar a abertura da lente para captar o fenômeno com mais detalhes. Óculos de sol convencionais ou chapas de raio-X não são eficientes, podendo causar danos permanentes à visão.

Para os que estarão em cidades distantes do evento ou com o céu tomado por nuvens, haverá transmissões ao vivo promovidas pela NASA e o site Exploration.