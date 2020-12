Saiba quem levou vantagem nos clássicos paulistas desta década

Nesta quinta-feira, 31 de dezembro, vivemos o último dia desta década, que começou em 2011 e termina em 2020. Neste período inúmeros clássicos paulistas foram disputados e chegou a hora de consolidar os números para saber quem levou vantagem ou desvantagem contra os rivais nesses últimos dez anos. Tem clube que levou a pior para todos os adversários, enquanto outro levou vantagem diante de todos os demais. Saiba tudo no texto a seguir:

O “REI DOS CLÁSSICOS ENTRE 2011 E 2020



O paulista mais temido na década em clássicos foi o Santos, que superou todos os rivais nesses confrontos diretos. Contra o Corinthians foram 40 jogos, com 14 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 47,5%. Diante do Palmeiras foram 36 partidas, com 15 vitórias, nove empates e 12 derrotas, aproveitamento de 50%. Já com o São Paulo como adversário foram 34 duelos, 15 vitórias, oito empates e 11 derrotas, aproveitamento de 51,96%.

O “VICE-REI DOS CLÁSSICOS ENTRE 2011 E 2020



Na segundo posição nessa lista de desempenho em clássicos na década está o Corinthians, que acabou superado pelo Santos, como mostrado no texto anterior, mas com vantagem sobre os outros dois rivais Palmeiras e São Paulo. Contra o Verdão foram 33 jogos, 14 vitórias, 11 empates e oito derrotas, aproveitamento de 53,54%. Diante do Tricolor, foram 42 partidas, 18 vitórias, 14 empates e dez derrotas, aproveitamento de 53,97% dos pontos disputados.

QUEM ESTABELECEU PELO MENOS UMA FREGUESIA ENTRE 2011 E 2020



O terceiro colocado dessa lista é o Palmeiras que, como já pôde ser visto, foi superado por dois rivais em clássicos nesta década: Santos e Corinthians. No entanto, o Verdão não passou o período em branco e levou boa vantagem sobre o São Paulo. Ao todo, foram 29 jogos, com 13 vitórias, dez empates e apenas seis derrotas, aproveitamento de 56,32%, o maior entre os citados.

AQUELE QUE TEVE UMA “DÉCADA PERDIDA” EM CLÁSSICOS



Como já explicado nos textos anteriores, o São Paulo acabou sendo o freguês de todos os rivais entre 2011 e 2020. Em nenhum dos confrontos o Tricolor teve vantagem e em alguns casos perdeu de “lavada”, como nos casos dos duelos com Corinthians e Palmeiras. Já contra o Santos, apesar da derrota, houve um equilíbrio maior. Por essas e outras, teve muito mais derrotas do que vitórias.

O MELHOR EM CLÁSSICOS NA DÉCADA NA SOMATÓRIA GERAL



Por uma pequena margem, o clube paulista que teve melhor aproveitamento em clássicos entre 2011 e 2020 foi o Santos, que fez 110 duelos com os rivais, venceu 44, empatou 32 e perdeu 34, o que resulta em 49,70% dos pontos que disputou nesses confrontos. O Corinthians apareceu um pouco atrás, com 115 clássicos, 43 vitórias, 40 empates e 32 derrotas, aproveitamento de 48,99%. Palmeiras (43,88%) e São Paulo (35,87%) ficaram nas posições seguintes.

DESEMPENHO EM FINAIS COM CLÁSSICO ENTRE 2011 E 2020



Somando Paulistão, Copa do Brasil e Florida Cup, foram nove finais entre rivais paulistas nesta década, com vantagem para o Corinthians, que faturou quatro delas: Paulistão-2019 e Recopa-2013 contra o São Paulo, Paulistão-2013 contra o Santos e Paulistão-2018 contra o Palmeiras. Já o Verdão levou duas: Paulistão-2020 contra o Timão e Copa do Brasil-2015 contra o Peixe, que faturou o Paulistão-2011 contra o Corinthians e o de 2015 contra o Alviverde. Enquanto isso, o Tricolor conquistou a Florida Cup em cima do clube do Parque São Jorge.

Confira os números referentes aos clássicos dessa última década:



Corinthians x Palmeiras

​33 jogos

14 vitórias do Corinthians

8 vitórias do Palmeiras

11 empates

53,54% de aproveitamento para o Timão

​35,35% de aproveitamento para o Verdão

Corinthians x São Paulo

42 jogos

18 vitórias do Corinthians

10 vitórias do São Paulo

14 empates

​53,97% de aproveitamento do Timão

34,92% de aproveitamento do Tricolor

Santos x Corinthians

40 jogos​

14 vitórias do Santos

11 vitórias do Corinthians

15 empates

​47,5% de aproveitamento do Peixe

40% de aproveitamento do Timão

Santos x Palmeiras

36 jogos​

15 vitórias do Santos

12 vitórias do Palmeiras

9 empates

50% de aproveitamento do Peixe

​41,67% de aproveitamento do Verdão

Santos x São Paulo

​34 jogos

15 vitórias do Santos

11 vitórias do São Paulo

8 empates

51,96% de aproveitamento do Peixe

40,2% de aproveitamento do Tricolor

Palmeiras x São Paulo

29 jogos

13 vitórias do Palmeiras

6 vitórias do São Paulo

10 empates

56,32% de aproveitamento do Verdão

​32,18% de aproveitamento do Tricolor

Retrospecto Geral

1) Santos: 110 clássicos/44 vitórias/32 empates/34 derrotas – 49,70%

2) Corinthians: 115 clássicos/43 vitórias/40 empates/32 derrotas – 48,99%

3) Palmeiras: 98 clássicos/33 vitórias/30 empates/35 derrotas – 43,88%

4) São Paulo: 105 clássicos/27 vitórias/32 empates/46 derrotas – 35,87%

Finais

​Paulistão-2011 – Santos x Corinthians – Santos campeão

​Paulistão-2013 – Corinthians x Santos – Corinthians campeão

Recopa-2013 – Corinthians x São Paulo – Corinthians campeão

Paulistão-2015 – Santos x Palmeiras – Santos campeão

Copa do Brasil-2015 – Palmeiras x Santos – Palmeiras campeão

Florida Cup-2017 – São Paulo x Corinthians – São Paulo campeão

​Paulistão-2018 – Corinthians x Palmeiras – Corinthians campeão

Paulistão-2019 – Corinthians x São Paulo – Corinthians campeão

Paulistão-2020 – Palmeiras x Corinthians – Palmeiras campeão