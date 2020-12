Saiba tudo de Verdades Secretas 2 · .

Seis anos após a estreia de Verdades Secretas como novela das 23h na Globo, a atração ganhará uma segunda temporada no Globoplay. Está prevista para o ano que vem a estreia de Verdades Secretas 2, com novo formato e outras tramas. O público pode esperar mais transgressões sexuais, erotismo e uma Angel (Camila Queiroz) mais madura e ousada.

Os detalhes foram revelados durante painel do Globoplay neste domingo (6), na CCXP Worlds. A diretora Amora Mautner, a atriz Camila Queiroz e o ator Romulo Estrela falaram sobre as novidades da atração.

Segundo Amora, o sexo e o erotismo continuarão a ser questões muito exploradas na continuação da história. Verdades Secretas 2 terá cerca de 50 episódios e começará após uma passagem de tempo de seis anos na vida da protagonista. Ela avisa que o conteúdo ficará ainda mais erótico e será uma versão para maiores de 18 anos da obra de Walcyr Carrasco.

“Não tem como a gente estar num universo de modelos, de prostituição, e não ter o sexo como elemento ativo. É muito importante que a forma como a gente mostra esse conteúdo sexual seja atrativa e credibilize a história. A gente vai continuar tendo isso como um ativo e acho que vai ser pior, mais situaçõe em que o erotismo ganha força”, adianta ela.

“Os personagens são dicotômicos, todos são amorais de alguma forma. É uma série que trata basicamente de sexo e transgressões sexuais, a gente tá falando de uma liberdade de narrativa. A gente está muito feliz de entrar neste mundo mais louco, com personagens mais estranhos. A ideia é que, no decorrer da série, a gente vá descobrindo qual é a verdade secreta de cada um, qual é a sombra que eles tentam esconder”, complementa a diretora.

Amora Mautner ainda pondera que, entre 2015 (ano da exibição original de Verdades Secretas) e o mundo contemporâneo, aumentaram muito a consciência e os debates sobre a fluidez da sexualidade, sobre não haver mais necessidade de uma pessoa se definir como exclusivamente homossexual ou heterossexual. Esta perspectiva também fará parte de Verdades Secretas 2.

“Hoje em dia, a própria visão da sexualidade se alterou. Não é mais tão moderno falar ‘eu sou hetero, sou homo’, é tudo mais fluido. Tem um entendimento da liberdade sexual, disso ser a grande parada. A juventude tem outra visão da escolha sexual, de como é essa categorização. Hoje em dia a pessoa já se dá o direito de ser tudo junto. Essa série vai representar muito essa ideia da fluidez sexual também”, declara.

O retorno de Angel

Camila Queiroz está confirmada para retornar ao papel de Angel, agora seis anos mais velha. Nem ela nem a diretora dão pistas de como será a história da modelo nos novos episódios, e a atriz ainda nem teve contato com todo o roteiro. Mas já se mostra animada para começar esta nova jornada.

“Tenho muita ansiedade de começar a devorar esse texto logo, conhecer o elenco novo, abraçar o elenco que volta e construir novas memórias pra essa personagem. Com certeza dá medo, dá um medinho, mas tô confiante com o texto, os parceiros, a diretora. Tô ansiosa pra fazer isso logo, o coronavírus veio pra atrapalhar a gente. A gente já devia estar gravando”, lamenta ela.

No elenco novo está Romulo Estrela, que entra para a série como um personagem que se relaciona com Angel. Ele mesmo ainda não tem muitos detalhes sobre seu papel (será um policial que investigará a morte de Amex, personagem de Rodrigo Lombardi na novela Verdades Secretas), mas Amora Mautner promete:

“O Romulo entra com muita força nessa relação com a Angel, que vai ser complexa. Vem pra trazer todo o elemento novo que precisa ter. Nessa temporada, Walcyr foi muito mais pra onda do suspense. No final tem uma surpresa geral, todo mundo vai achar que tá acompanhando uma trama e no final vai falar: ‘Nossa, não tô acreditando que era isso’. Vão ter que ver tudo pra sentir o prazer dessa surpresa aí”, diz ela.

De acordo com a diretora, Carrasco já tem a ideia pronta até para Verdades Secretas 3, mas é preciso avaliar o desempenho desta segunda temporada para saber se haverá uma terceira. Verdades Secretas 2 ainda não tem data de estreia definida no Globoplay.