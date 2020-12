SAÍRAM! CAIXA libera HOJE 5 saques de parcelas diferentes do auxílio de R$600

Nesta terça-feira, 1º de dezembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) realiza novos saques do auxílio emergencial de R$ 600. O beneficiário poderá receber sacar pelo menos uma das cinco primeiras parcelas, a depender de quando o cidadão teve o seu cadastro aprovado.

Veja qual parcela você poderá receber:

1ª parcela

Nesta quinta-feira (26), quem nasceu em julho poderá fazer o saque e transferência da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 300. Essa parcela terminou de ser paga no dia 20 de novembro e esse grupo começou a receber o programa original em maio. Esses beneficiários terão direito a três parcelas de prorrogação.

O pagamento para quem nasceu em julho aconteceu no dia 12 de novembro. O calendário de saque e transferência segue durante a semana e será finalizado no dia 5 de novembro. Veja todas as datas do ciclo 4 do auxílio emergencial.

Nascidos em janeiro – 30 de outubro

Nascidos em fevereiro – 4 de novembro

Nascidos em março – 5 de novembro

Nascidos em abril – 6 de novembro

Nascidos em maio – 8 de novembro

Nascidos em junho – 11 de novembro

Nascidos em julho – 12 de novembro

Nascidos em agosto – 13 de novembro

Nascidos em setembro – 15 de novembro

Nascidos em outubro – 16 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 20 de novembro

Saques

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro

2ª parcela

Os beneficiários que contestaram o resultado do auxílio emergencial entre 20 de julho e 25 de agosto atualmente recebem o pagamento da terceira parcela de R$ 600. Mas o calendário de saque da segunda parcela segue até o dia 5 de dezembro.

Os beneficiários que nasceram em outubro poderão fazer saque e transferência do auxílio a partir desta terça-feira (01). O pagamento para esse grupo foi feito no dia 16 de novembro. Confira abaixo todas as datas.

Saques

3ª parcela

Os beneficiários que se cadastraram para o auxílio emergencial pelos Correios entre 8 de junho e 2 de julho atualmente estão finalizando o cronograma de saque da terceira parcela.

Nesta terça-feira (01), o saque e a transferência ficam disponíveis para quem nasceu em outubro. Esse grupo de beneficiários recebeu o pagamento no dia 16 de novembro. No próximo sábado (05), as duas movimentações ficam disponíveis para quem nasceu em novembro e em dezembro, finalizando o calendário. Veja todas as datas abaixo.

Saques

4ª parcela

A quinta e última parcela do auxílio emergencial de R$ 600 atualmente é paga para quem começou a receber o programa em julho. Porém, o calendário da quarta parcela ainda é válido para a liberação de saque e transferência deste grupo.

Os beneficiários que nasceram em outubro podem fazer saque e transferência do valor a partir desta terça-feira (01). Desde o dia 16 de novembro, o grupo tinha o dinheiro podendo ser movimentado apenas pelo app Caixa Tem. Veja abaixo as datas do ciclo 4.

Saques

5ª parcela

Os beneficiários do auxílio emergencial que começaram a receber o programa em junho terão direito a duas parcelas da prorrogação de R$ 300. Atualmente, já recebem o pagamento da primeira parcela da prorrogação. Mas o cronograma de liberação de saque da quinta parcela de R$ 600 ainda está sendo finalizado.

Nesta terça-feira (01), a liberação será feita para quem nasceu em outubro. Esses beneficiários receberam o pagamento no dia 16 de novembro e, até então, só podiam movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Veja abaixo o cronograma que está sendo finalizado.

Saques

