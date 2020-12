SAÍRAM! Datas de pagamentos da aposentadoria, pensões e BPC ainda em 2020

Está confirmado! No início de dezembro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar os pagamentos, por meio de depósitos, dos valores referentes aos benefícios referente ao mês de novembro. Logo após isso, serão liberados os valores do mês de dezembro.

Dessa forma, os beneficiários do INSS devem ficar atentos aos pagamentos que estão sendo realizados em dois grupos.

Os beneficiários que recebem aposentadorias, pensões e Benefício de Prestação Continuada (BPC), de quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.045), serão pagas até o dia 07 de dezembro. No caso de dezembro, o pagamento será feito partir de 22 de dezembro.

Os beneficiários que possuem valores acima de um salário mínimo, as parcelas de novembro vão entrar na conta a partir da próxima terça-feira, 1º de dezembro. Nas parcelas de dezembro, os depósitos só sairão a partir de 4 de janeiro de 2021.

Vale destacar, ainda, que é válido destacar que não haverá aumento do 13° salário em dezembro. O Governo Federal antecipou, entre os meses de abril e junho, os pagamentos referente ao abono natalino. Sendo assim, os beneficiários somente terão direito às parcelas equivalentes ao mês.

Vale lembrar que todos os beneficiários terão até 60 dias para efetuar o saque.

Veja o cronograma completo a seguir:

Calendário de pagamentos dos benefícios de até R$ 1.045

Número do final do benefício 1: 24 de novembro e 22 de dezembro

Número do final do benefício 2: 25 de novembro e 23 de dezembro

Número do final do benefício 3: 26 de novembro e 28 de dezembro

Número do final do benefício 4: 27 de novembro e 29 de dezembro

Número do final do benefício 5: 30 de novembro e 30 de dezembro

Número do final do benefício 6: 1º de dezembro e 4 de janeiro de 2021

Número do final do benefício 7: 2 de dezembro e 5 de janeiro de 2021

Número do final do benefício 8: 3 de dezembro e 6 de janeiro de 2021

Número do final do benefício 9: 4 de dezembro e 7 de janeiro de 2021

Número do final do benefício 0: 7 de dezembro de 8 de janeiro de 2021

Calendário de pagamentos dos benefícios acima de R$ 1.045

Número do final do benefício 1 e 6: 1º de dezembro e 4 de janeiro de 2021

Número do final do benefício 2 e 7: 2 de dezembro e 5 de janeiro de 2021

Número do final do benefício 3 e 8: 3 de dezembro e 6 de janeiro de 2021

Número do final do benefício 4 e 9: 4 de dezembro e 7 de janeiro de 2021

Número do final do benefício 5 e 0: 7 de dezembro de 8 de janeiro de 2021

