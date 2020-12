Saíram EDITAIS: Processo seletivo Prefeitura de Rancho Queimado SC 2021

Localizado a 66,3 da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de Rancho Queimado SC abriu novos editais de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL 002/2020: Professor de Educação Física; Professor de Apoio a alunos com deficiências; Professor de Arte; Professor de Informática; Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais); Professor de Inglês; Auxiliar de Ensino; Orientador Educacional; Psicólogo – (Rede de Proteção Social da Assistência Social); e Nutricionista;

Professor de Educação Física; Professor de Apoio a alunos com deficiências; Professor de Arte; Professor de Informática; Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais); Professor de Inglês; Auxiliar de Ensino; Orientador Educacional; Psicólogo – (Rede de Proteção Social da Assistência Social); e Nutricionista; EDITAL 003/2020: Motorista I – Transporte Escolar; Monitor de Transporte Escolar; Auxiliar de Escola; e Agente Educacional.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.432,63 a R$ 3.295,86, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 9 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Atena Assessoria Educacional. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$ 55,00.

PROVAS

A seleção nº 002/2020 consistirá com apenas prova de título e tempo de serviço conforme critérios estabelecidos no edital. Já o edital nº 003/020 contará com provas objetivas questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, atualidades/conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Haverá prova prática para os agente educacional e motorista, e avaliação de tempo de serviço para o cargo de auxiliar de escola. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 24 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso