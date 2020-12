SAIU! ANVISA divulga edital para níveis médio e superior em estágio! Até R$ 1.125,69

Grande chance aberta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) faz saber aos interessados a abertura das inscrições do novo edital que visa selecionar, por meio de estágio remunerado, estudantes de ensino médio e várias graduações de ensino superior.

De acordo com o edital, será reservado o quantitativo de 10% das vagas que forem abertas para cada curso às Pessoas com Deficiência (PCDs). A organização do certame é do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Vagas de estágio da Anvisa 2020

As vagas de seleção da ANVISA em estágio são para cadastro reserva para estudantes do ensino médio e também para estudantes de ensino superior das graduações de Informática, Gestão da Informação, Estatística, Administração, Contabilidade, Direito, Arquivologia, Economia, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Secretariado Executivo, Fotografia, Biomedicina, Odontologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Engenharia de Alimentos, Pedagogia, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Terapia Ocupacional, Gestão de Serviços de Saúde, Psicologia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Farmácia, Enfermagem, Saúde Coletiva, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Química, Arquitetura, Ciências Políticas, Ciências Biológicas, Comunicação Social, Publicidade, Marketing e Design.

No âmbito do curso de Informática, serão aceitos outros cursos relacionados, como, por exemplo, Análise de Sistemas, Sistemas de Internet e Tecnologia em Sistema de Informação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Redes de Computadores, Ciência da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, Engenharia de Telecomunicações e Sistemas de Informação.

Bolsa

Segundo o edital, a bolsa-auxílio paga pela Anvisa vai variar conforme nível do candidato, da seguinte forma:

Alunos do ensino médio: R$ 486,05 por jornada de 20 horas por semana;

R$ 486,05 por jornada de 20 horas por semana; Alunos do ensino superior: R$ 1.125,69 por jornada de 30 horas semanais.

Além do salário, os aprovados vão contar com auxílio-transporte, atualmente no valor de R$ 10,00 por dia de estágio.

Inscrições para estágio na Anvisa

Os interessados em concorrer a uma das vagas no Estágio Anvisa poderão poderão se inscrever até 16 de dezembro de 2020, por meio do site do CIEE.

