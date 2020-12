SAIU! Detran abre mutirão com 10 mil vagas para serviços de habilitação

Grande oportunidade. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro faz neste sábado, 05 de dezembro, um grande mutirão para serviços de habilitação. Segundo o órgão, o evento vai acontecer no período das 10h às 17h.

Segundo o DETRAN, são nada menos que 10 mil vagas distribuídas entre 83 postos em todas as regiões do RJ. Além disso, o Departamento orienta que somente serão atendidos os motoristas que realizarem o agendamento prévio que foi aberto no dia 02 de dezembro.

O órgão vai oferecer diversos serviços como, por exemplo, carteira de motorista, adição e mudança de categoria, primeira e segunda vias de CNH, troca da permissão pela definitiva e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada. A medida visa compensar a paralisação dos serviços ocasionadas por conta da Covid-19.

Agendamentos

Os agendamentos poderão acontecer por meio do site oficial do Detran ou por meio dos seguintes telefones.

3460-4040

3460-4041

3460-4042.

O DETRAN falou da necessidade de respeitar o horário agendado, além de levar acompanhantes. É necessário, ainda, a utilização de máscaras para evitar contaminação por covid-19.

O mutirão acontece nos seguintes postos:

Angra dos Reis;

Aerotown – Barra da Tijuca;

Américas Shopping;

Araruama;

Barra do Piraí;

Barra Mansa;

Belford Roxo;

Bom Jesus de Itabapoana;

Búzios;

Cabo Frio;

Cachoeiras de Macacu;

Campo Grande (Detran-Oeste);

Campos I;

Campos II (Shopping Estrada);

Cantagalo;

Carmo;

Ceasa (Irajá);

Center Shopping;

Cordeiro;

Duas Barras;

Gávea (Detran Sul);

Guadalupe Shopping;

Guapimirim;

Ilha do Governador;

Itaboraí (Venda das Pedras);

Itaboraí Plaza;

Itaguaí;

Itaipava;

Itaocara;

Itaperuna;

Japeri;

Largo do Machado;

Macaé;

Macuco;

Magé;

Maré;

Maricá;

Méier;

Mendes;

Mesquita;

Miguel Pereira;

Miracema;

Natividade;

Nilópolis;

Niterói (Fonseca);

Niterói Shopping;

Nova Friburgo;

Nova Iguaçu;

Paracambi;

Paraíba do Sul;

Paraty;

Parque Maré;

Paty do Alferes;

Penha Shopping;

Petrópolis;

Pinheral;

Piraí;

Queimados;

Resende;

Rio Bonito;

Rio das Ostras;

Rio Shopping (Jacarepaguá);

Santo Antônio de Pádua;

São Fidélis;

São Francisco de Itabapoana;

São João de Meriti (Shopping do Jeans);

São José do Vale do Rio Preto;

São Pedro da Aldeia;

Sede;

Sulacap Shopping;

Teresópolis;

Trajano de Moraes;

Três Rios;

Unamar;

Valença;

Vassouras;

Vaz Lobo;

Via Brasil;

Vila Isabel;

Volta Redonda;

West Shopping;

São Gonçalo (Neves); e

São Gonçalo (Rocha).

