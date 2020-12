SAIU! Veja o calendário de pagamentos DESTA nova semana do auxílio de R$300 e R$600

O mês de dezembro, até então, será o último mês de pagamentos do auxílio emergencial. Neste mês, muitos beneficiários ainda contarão com duas ou mais parcelas para receber neste último mês do ano de 2020.

Nesta semana, será liberado, conforme a Caixa Econômica Federal, o saque em dinheiro de dois ciclos de pagamentos diferentes: ciclo 3 e 4. Além disso, será liberada mais uma parcela na conta poupança social digital referente ao ciclo 5.

Segundo as regras do Governo, todos os beneficiários que são considerados elegíveis e que cumprem os requisitos receberão cinco parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial normal. No entanto, nem todos receberão as quatro parcelas extras no valor de R$ 300.

Acontece que a Medida Provisória (MP) que prorrogou os pagamentos determinou a liberação dos valores proporcionalmente à data de entrada no programa. Ou seja, quem começou em abril recebe as quatro parcelas da prorrogação. Quem começou a receber em maio, receberá três. Já quem começou a receber em junho, vai receber duas, e em julho, uma.

Confira:

Quem recebeu a 1ª em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª em julho: 6 parcelas

Vale destacar que todos os beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial em agosto terão direito somente apenas às cinco primeiras parcelas de R$ 600 (não receberão parcelas do auxílio extensão, de R$ 300).

No chamado ciclo 6, o último previsto para pagamentos, o beneficiários poderá receber até três parcelas de uma vez para completar os cinco depósitos.

Calendário da semana

20 de dezembro (domingo)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de julho e agosto recebem o pagamento do ciclo 6.

21 de dezembro (segunda-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de setembro recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 8

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 8 recebem a nona parcela de R$ 300.

22 de dezembro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 9

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 9 recebem a nona parcela de R$ 300.

23 de dezembro (quarta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de outubro recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 0

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 0 recebem a nona parcela de R$ 300.