Salah de saída do Liverpool? Klopp responde com ironia

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, rejeitou as alegações de que Mohamed Salah poderia deixar o clube depois que o atacante se recusou a descartar uma transferência para o Real Madrid ou o Barcelona no futuro.

Em entrevista ao jornal AS, Salah disse que seu futuro está “nas mãos do clube”, mas Klopp disse que o atleta egípcio está de bom humor em Anfield.

“Nunca falamos (sobre contratos)”, disse Klopp em entrevista coletiva antes do confronto da Premier League do Liverpool contra o West Bromwich Albion no domingo (27).

“Mo está de bom humor e momento, forma e isso é o mais importante. Você o teria visto rindo muito (hoje). O resto é bom para você escrever, mas internamente, nada realmente (a dizer)”, completou.

Salah saiu do banco para contribuir com dois gols e uma assistência na vitória do Liverpool por 7 a 0 no Crystal Palace no sábado (19).

Klopp disse que o resultado cancelou a derrota humilhante por 7 a 2 no Aston Villa início da temporada.

“7 a 0 é um placar que você não vê com frequência”, acrescentou Klopp. “Depois do jogo (com o Palace), pensei que cancelávamos (Villa). Não mencionámos muito esse jogo para manter os rapazes em movimento”.

“Não é uma referência. Um bom dia, final clínico. O jogo foi difícil e os meninos perceberam isso”, finalizou.

El delantero egipcio dijo hace unos días que le gustan clubes como el Real Madrid y el Barcelona. EFE

Klopp também disse que Thiago Alcantara está dando seus “primeiros passos” para uma recuperação total, mas ainda não está disponível para a partida contra o West Brom.