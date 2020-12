Salah estaria infeliz com decisões de Kloop no Liverpool e pode deixar o clube

Mohamed Salah não está feliz no Liverpool e o clube já avalia a possibilidade de vender o atacante. Isso é o que afirma seu ex-companheiro de seleção, Mohamed Aboutrika.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, o ex-jogador revelou que o compatriota se aborreceu com o fato de não ter sido nomeado capitão no jogo contra o Midtjylland, pela Liga dos Campeões no início deste mês, quando Jurgen Klopp deu a braçadeira para Trent Alexander-Arnold.

A decisão teria afetado o egípcio, que em recente entrevista ao periódico AS não descartou uma possível transferência para Barcelona ou Real Madrid, deixando seu futuro nas mãos do Liverpool.

Aboutrika também ressaltou que há outras razões para a insatisfação do atacante, mas ele guarda segredo, e que a motivação financeira pode ser determinante na escolha dos Reds sobre o futuro de Salah.

Sob o comando de Kloop, o atacante é um dos principais destaques da equipe, tendo feito 110 gols em 173 aparições durante a passagem do técnico alemão.