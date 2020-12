Salete de volta? Bruna Marquezine será filha da atriz Vanessa Gerbelli na Netflix · .

Após quase 20 anos da parceria em Mulheres Apaixonadas (2003), quando interpretaram Salete e Fernanda, Bruna Marquezine e Vanessa Gerbelli voltarão a contracenar como mãe e filha em Maldivas, nova série brasileira da Netflix. A novela de Manoel Carlos está em reprise no canal Viva e fez muito sucesso quando foi ao ar pela primeira vez na Globo.

Na trama, Bruna interpretou seu primeiro papel em folhetim como Salete, uma garotinha que previa a morte da própria mãe. Na história, Fernanda realmente morreu após ser baleada em um tiroteio no meio do Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro.

Nesta semana, a Netflix anunciou oficialmente a série com Bruna Marquezine e Manu Gavassi. A informação de que a jovem interpretará a filha de Vanessa é da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Chamada de Maldivas, a produção tem um elenco recheado de estrelas que ficaram conhecidas na Globo. A produção, que já começou a ser gravada, tem estreia prevista para 2021.

Escrita por Natalia Klein, a trama terá também nomes como Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo, Danilo Mesquita, Guilherme Winter, Samuel Melo, Romani, Angela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann.

A história terá muito mistério e intrigas em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, além de uma dose caprichada de deboche e humor ácido.

Tudo começará quando a goiana Liz (Bruna Marquezine) se mudar para o Rio de Janeiro com o objetivo de reencontrar sua mãe, que morre em um incêndio misterioso. Tentando buscar respostas para a tragédia, ela terá que se esconder do investigador Denilson (Romani) e se infiltrará em um universo cheio de personagens peculiares.

Assista ao vídeo de anúncio abaixo: