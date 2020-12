Salgado descarta grandes contratações e diz que falta ‘boa vontade’ a representantes de Benítez

Depois da definição jurídica da eleição no Vasco, Jorge Salgado iniciou seu planejamento para assumir a presidência do Cruzmaltino a partir de janeiro de 2021, em um mandato de três anos.

Uma das questões que mais chama a atenção da torcida da equipe carioca é o planejamento da equipe para a temporada que se iniciará, em especial sobre contratações. Em participação no programa Futebol na Veia, nesta quarta-feira (23), Salgado garantiu que não vê grandes reforços no começo de mandato.

“Não há a menor possibilidade de grandes contratações no momento. Possibilidade é zero. Só para ter uma ideia, a gente vai entrar nessa administração com uma dívida de R$ 750 milhões, mais ou menos, e faturamento de R$ 250 milhões. Então, a gente tem outras prioridades, começando a gestão”, disse.

“Obviamente, a gente tem um projeto, um plano de trabalho. Mas, inicialmente, a gente não tem nenhum planejamento de grandes contratações. Primeiro, quero arrumar a casa, colocar salários em dia, pagar os compromissos atrasados. A partir daí, criar uma musculatura para investir no futebol”, completou.

O novo mandatário vascaíno ainda descartou que possíveis ‘loucuras’ serão feitas na montagem do time e ressaltou que a prioridade é acertar as finanças do clube para depois fazer maiores investimentos. Além disso, Salgado ainda projetou dois mandatos para conseguir colocar ‘a casa em ordem’.

“Eu não acredito em um clube fraco tendo um time forte. Você só pode ter um time forte, competitivo, se você tiver as finanças equilibradas, se puder pagar os salários em dia. Eu tenho uma empresa. Há 37 anos, eu pago meus funcionários no dia 25, eu quero trazer para dentro do Vasco, essa cultura. A partir daí, a gente passa a construir uma imagem de credibilidade, comprometimento, respeito. Então, eu quero resgatar isso”, afirmou.

“Esse trabalho não vai se encerrar no meu mandato. Mas nós vamos criar todas as condições e a base para que no outro mandato a gente consiga colher os frutos dessa atual administração. A gente vai ter muita dificuldade de organizar as finanças, o futebol, mas eu acho que, em duas administrações, a gente vai colocar o Vasco no lugar onde sempre esteve”, apontou.

O novo presidente do Vasco ainda falou sobre a questão envolvendo Martín Benítez, cujo contrato de empréstimo se encerra no próximo dia 31 de dezembro e o clube busca uma prorrogação do acordo com o Independiente.

“Da minha parte, não é um caso encerrado. Eu falei com o empresário, coloquei a posição do Vasco, que tem um contrato com o Benitez até 31 de dezembro. O campeonato, por causa da pandemia, foi estendido até meio de fevereiro. E a Fifa, parece que ontem, baixou uma recomendação em que indica que os contratos deveriam ser prorrogados até o final dos campeonatos”, comentou.

“Eu já tinha indicado isso ao empresário. O Benítez é um jogador que foi bem no clube, a torcida gosta, então eu disse que queria ter o Benítez até o final do campeonato. Mas parece que o presidente do clube está completamente inflexível de querer resolver a questão até o final do ano. Eu contava com a boa vontade do Benítez, do empresário e do presidente, mas não devo contar com isso”, finalizou.