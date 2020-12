Salgado irá procurar empresário de Benítez para tentar segurar o argentino no clube

Jorge Salgado será o próximo presidente do Vasco. No entanto, o dirigente já começou a trabalhar em prol do clube.

A primeira medida de Salgado será encontrar o empresário de Martín Benítez. O objetivo é manter o meia no Vasco.

Benítez tem contrato somente até o fim do ano. Além disso, o Independiente-ARG, clube que pertence o jogador, só aceita negociar o meia em definitivo.

O Vasco precisa pagar US$ 4 milhões (R$ 20 milhões) por 60% dos direitos de Benítez. A diretoria do clube argentino aceitou esperar a definição da eleição, mas adiantou que vem conversando com outros clubes.

O empresário de Benítez, Adrían Castellanos, chegou a afirmar que Benítez só ficaria no Vasco caso Leven Siano fosse considerado vencedor da eleição. Agora, Jorge Salgado tem pouco tempo para resolver o assunto.

Caso não consiga chegar a um acordo com os argentinos, Martín Benítez vai fazer mais duas partidas pelo Vasco. O primeiro será neste domingo, contra o Santos, em São Januário. Por último, contra o Athletico-PR, em Curitiba.