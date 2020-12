Salvação da Globo às quartas, jogos do Corinthians no Brasileirão perdem público · .

Time escalado pela Globo para cobrir o buraco deixado pela Libertadores, o Corinthians se mantém como líder isolado na Grande São Paulo. Os jogos do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, no entanto, perderam 14,3% de ibope de um turno para o outro.

Nas últimas duas quartas-feiras, a emissora mostrou duelos do Corinthians contra Coritiba e Fortaleza –a média foi de 22,7. No primeiro turno, nos dias 19 e 26 de agosto, a Globo também passou as partidas do Corinthians contra essas duas equipes no meio de semana. Naquela ocasião, a audiência média foi de 26,5, o que representa uma queda de 3,8 pontos.

Essa queda no desempenho pode ser explicada por alguns fatores. Um deles é a novela que antecede o futebol. Em agosto, Fina Estampa estava no ar e mantinha índices acima dos 33,0 pontos às quartas; ontem (2), A Força do Querer marcou 29,2.

Outro ponto é a concorrência, que ficou mais forte por conta de A Fazenda 12. E o último é a situação do próprio Corinthians, que está no meio de tabela na competição, sem aspirações de título e fora da briga contra o rebaixamento.

Veja abaixo as audiências na Grande São Paulo em 2 de dezembro de 2020:

Média do dia (7h/0h): 14,5 Bom Dia São Paulo 7,7 Bom Dia Brasil 8,1 Mais Você 6,6 Encontro com Fátima Bernardes 7,3 SP1 11,5 Globo Esporte 11,3 Jornal Hoje 11,0 Sessão da Tarde: Te Amarei Para

Sempre 10,3 Laços de Família 16,3 Malhação 16,5 Flor do Caribe 18,7 SP2 21,2 Haja Coração 23,0 Jornal Nacional 25,4 A Força do Querer 29,2 Campeonato Brasileiro: Fortaleza x Corinthians 22,9 Segue o Jogo 14,2 Jornal da Globo 9,1 Conversa com Bial 6,6 Corujão 1: Permitidos 5,3 Corujão 2: Programa de Proteção Para Princesas 3,9 Hora 1 4,2 Média do dia (7h/0h): 7,3 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,7 Balanço Geral Manhã (rede) 2,1 Balanço Geral Manhã (local) 4,1 Fala Brasil 4,2 Hoje em Dia 4,9 JR 24H (Manhã) 4,5 Balanço Geral 7,7 Escrava Mãe 5,3 JR 24H (Tarde 1) 4,5 Cidade Alerta 6,9 JR 24H (Tarde 2) 4,2 Jornal da Record 8,3 Amor Sem Igual 9,8 Jesus 10,7 A Fazenda 12 15,4 JR 24H (Madrugada) 7,5 Inteligência e Fé 2,6 Igreja Universal do Reino de Deus 1,0

Média do dia (7h/0h): 5,7 Primeiro Impacto 4,1 Bom Dia & Cia 6,1 Triturando 4,5 Casos de Família 4,3 Triunfo do Amor 6,4 Quando me Apaixono 7,0 SBT Brasil 6,3 Roda a Roda 6,8 Cupom Premiado Baú 7,1 Chiquititas 8,1 Pra Ganhar É Só Rodar 5,5 Programa do Ratinho 4,6 The Noite 3,8 Operação Mesquita 2,5 Triturando (reapresentação) 2,3 SBT Brasil (reapresentação) 2,3 Primeiro Impacto 2,4

Fonte: Emissoras