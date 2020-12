Sampaoli elogia Hyoran em vitória do Atlético-MG e projeta retorno de Diego Tardelli

O Atlético-MG não teve tarefa fácil contra o Coritiba, neste sábado, mas garantiu a vitória por 2 a 0 no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi aberto por um golaço de Hyoran, que foi um dos grandes destaques do Galo na partida e recebeu elogios de Jorge Sampaoli após o jogo.

“Os jogadores estão oscilando muito. Hoje o Hyoran fez um jogo muito inteligente, com muita precisão em qualquer lugar do campo, e foi para mim um dos melhores da partida. Ele está crescendo muito. Como sempre falo, é um time jovem e o que devemos trabalhar muito é a oscilação para termos uma maior regularidade”, disse o treinador.

O Galo enfrentou um Coritiba muito bem postado defensivamente e teve dificuldade até abrir o placar. O meia foi um dos mais participativos da equipe na primeira etapa, e foi premiado aos 20 do segundo tempo, ao tirar da marcação na entrada da área e finalizar no ângulo, sem chances para o goleiro Wilson. Depois, Eduardo Sasha fechou a vitória atleticana.

Ainda na coletiva pós-jogo o técnico Jorge Sampaoli também projetou o retorno de Diego Tardelli, que se recupera de uma grave lesão no tornozelo direito. O atacante de 35 anos sofreu a contusão em julho, quando a equipe ainda se preparava para o retorno das competições.

“Depende dele. O Diego tem muita qualidade, mas é uma lesão muito forte. Ele adiantou muito o retorno, mas seguramente precisará de janeiro inteiro para se colocar em forma e nos dar a possibilidade de utilizá-lo no final”, projetou Sampaoli.

Com a vitória sobre o Coxa, o Atlético-MG chegou a 49 pontos e assumiu, ao menos momentaneamente, a vice-liderança da competição. A partida deste sábado foi a última de 2020. Agora, a equipe mineira só volta a campo no dia 11 de janeiro, quando visita o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).