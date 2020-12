Sampaoli valoriza vitória e destaca confiança para enfrentar o São Paulo

O Atlético-MG conquistou uma importante vitória neste sábado para seguir em busca da liderança do Brasileirão. O Galo derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, fora de casa, e reduziu a distância para o líder São Paulo para quatro pontos.

O resultado foi valorizado pelo técnico Jorge Sampaoli após a partida. O treinador afirmou que o jogo foi complicado e destacou o comportamento apresentado pela equipe durante o confronto.

“Uma vitória que a gente precisava, foi um jogo muito complicado e difícil. A equipe se comportou bem. Depois do pênalti perdido, seguiu pressionando e conseguiu o gol. No segundo tempo acabamos não convertendo as chances que tivemos e no final terminamos meio fechados, até pela necessidade do rival, mas acho que merecemos a vitória”, declarou.

Sampaoli ainda ressaltou como o triunfo foi essencial para o time ganhar confiança para enfrentar o próprio São Paulo na próxima quarta.

“Nos dá ânimo, otimismo e segurança para enfrentar uma partida muito difícil na quarta. Vamos nos preparar no pouco tempo que temos para este jogo tão importante”, disse o argentino.