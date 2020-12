Samsung Galaxy Buds Pro terá recurso de áudio espacial

O fone Samsung Galaxy Buds Pro deve ganhar um recurso de áudio espacial. Conforme aponta o site norte-americano 9to5Google, as informações vazaram em uma das recentes atualizações do aplicativo da marca.

Como um áudio em 3D, o formato traz uma experiência imersiva para o uso de fones de ouvido. Assim, a tecnologia fixa com precisão a fonte do som e, caso o usuário mexa a cabeça, o áudio reproduzido soará como se estivesse vindo do local do aparelho.

Imagens vazadas dos modelos do Galaxy Buds Pro da Samsung.Fonte: 9to5Google/Reprodução

Segundo os dados encontradas na atualização do app, a nova funcionalidade permitirá que os usuários ouçam “um som vívido e envolvente vindo de todas as direções”. As imagens vazadas também destacam uma opção de “áudio 3D para vídeos”.

Hoje, o áudio espacial é um dos diferenciais dos AirPods Pro e AirPods Max, da Apple. Portanto, o uso do recurso é uma forma da Samsung entrar na competição de tecnologias especiais para os fones de ouvido.

Além do novo recurso, o recente vazamento revelou que o Galaxy Buds Pro terá uma função para detectar voz. Assim, o fone de ouvido diminuirá o volume do áudio automaticamente quando identificar que o usuário está conversando.

Tela vazada mostra recurso de áudio 3D para vídeos.Fonte: 9to5Google/Reprodução

Lançamento e Preço

O Galaxy Buds Pro deve ser apresentado oficialmente no próximo Unpacked, evento da Samsung agendado para janeiro de 2021. Assim, o fone de ouvido deve ser anunciado com o lançamento da linha de smartphones Galaxy S21.

Apesar de não ter o valor revelado, o novo modelo bluetooth deve custar cerca de US$ 200 nos EUA. E aí? O que você espera da nova tecnologia de áudio 3D da Samsung? Conte para gente nos comentários!