Samsung Galaxy S21 tem teaser oficial vazado

O Galaxy S21, nova linha de celulares da Samsung para 2021, teve os teasers oficiais das suas três versões vazados nesta terça-feira (8) pelo Android Police. As imagens mostram parte do design dos aparelhos, que devem ser lançados em janeiro.

Modelo padrão da nova geração, o Samsung Galaxy S21 5G aparece com uma tela plana, provavelmente de 6,2 polegadas e 120 Hz de frequência, conforme rumores anteriores. O display traz ainda um furo localizado na parte superior central, para abrigar a câmera de selfie.

Na traseira, destaque para a moldura em bronze para abrigar a câmera tripla, que promete se tornar o cartão de visitas da nova geração. O conjunto é formado pela lente principal de 12 MP, a secundária ultrawide de 12 MP e a telefoto de 64 MP, enquanto o flash fica ao lado da estrutura.

Já o teaser do Galaxy S21 Plus 5G revela um celular bem parecido com o modelo anterior, tanto no visual quanto no conjunto fotográfico. As diferenças aparecem na tela maior, de 6,7 polegadas, e na bateria mais potente que o S21 (4.800 mAh contra 4.000 mAh do aparelho menor).

Galaxy S21 Ultra

Versão mais avançada da nova linha da fabricante sul-coreana, o S21 Ultra 5G traz algumas diferenças em relação aos demais, começando pela tela curva de 6,8 polegadas. A moldura que abriga as câmeras também mudou, apresentado uma tonalidade escura e quatro sensores.

De acordo com a publicação, a lente principal terá 108 MP de resolução, vindo acompanhada de uma ultrawide de 12 MP, um sensor periscópio de 10 MP e zoom de 10x e uma telefoto de 10 MP e zoom de 3x. Outro destaque é o sistema de foco automático a laser no conjunto, substituindo o sensor TOF do Galaxy S20 Ultra.

A nova família Galaxy S21 5G deve ser lançada no dia 14 de janeiro, chegando às lojas até o final do mês, provavelmente sem fone e carregador na caixa.