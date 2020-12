Samsung Galaxy S21 virá sem carregador e fone na caixa

Nesta segunda-feira (7), a Anatel homologou a nova linha Samsung Galaxy 21 no Brasil. Surpreendentemente (ou nem tanto), documentos oficiais confirmam uma novidade polêmica: a empresa venderá os celulares sem a presença de carregadores e fones de ouvido na caixa, seguindo os passos da decisão da Apple. A informação exclusiva veio a partir da análise dos documentos pelo site Tecnoblog.

Os documentos dos dispositivos “SM-G991B/DS”; “SM-G996B/DS”; “SM-G998B/DS” (código que possivelmente se refere aos Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, respectivamente) confirma que eles não virão acompanhados de fones de ouvido ou carregadores. Todos os três foram testados com dois diferentes adaptadores de 25W e passaram nos testes da entidade reguladora.

A revelação se torna especialmente controversa após relembrar alguns rumores e posicionamentos nas mídias sociais oficiais da Samsung. Em outubro, a empresa caçoou da Apple em uma postagem — apagada logo em seguida — em sua página caribenha no Facebook. Dando sequência ao evento, vazamentos apontavam que a empresa, a partir de 2021, não venderia seus celulares com carregadores ou fones inclusos.

Seção do documento da Anatel confirmando a ausência de carregador e fones de ouvido. (Fonte: Anatel via Tecnblog / Reprodução)Fonte: Anatel, Tecnoblog

Conselhos da Maçã

A Apple agitou as redes sociais no anúncio oficial do iPhone 12, em novembro, ao revelar que não incluiria adaptadores de tomada e seus Earpods na caixa do seu novo celular.

A empresa se justificou explicando que a medida evitou a emissão de 2 milhões de toneladas de carbono, número equivalente a remoção de 500 mil carros das estradas, anualmente. Ao fim do pronunciamento, ela convida as demais fabricantes de maneira simples: “Esperamos que outros sigam o nosso exemplo”.

Contudo, a história se desenrolou mal para a Apple, que incluiu um cabo USB-C na caixa, quando a maioria dos carregadores disponíveis ainda usa a conexão tradicional USB-A — forçando consumidores a comprar adaptadores e, assim, produzir ainda mais poluição. Resta aguardar a Samsung se pronuciar sobre o caso.